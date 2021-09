Pfeffenhausen: Entscheidung über Wasserstoff-Zentrum steht an

Der Markt Pfeffenhausen könnte schon bald ein wichtiger Forschungsstandort im Bereich Wasserstofftechnologie werden. Der Ort im Landkreis Landshut zählt zu den Finalisten einer Ausschreibung des Bundesverkehrsministeriums. Heute steht die Entscheidung über die Vergabe eines nationalen Wasserstoff-Zentrums an.

Pfeffenhausen hofft auf den Zuschlag

Dafür wurde eigens eine Pressekonferenz anberaumt. Am Vormittag wollen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bayern Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (FW) das Ergebnis der Ausschreibung bekanntgeben.

Eine rein bayerisch besetzte Runde, die deswegen beim bayerischen Finalisten – dem Markt Pfeffenhausen – große Hoffnungen weckt. Viele Monate wurde in der Region für das Pfeffenhausener Konzept geworben: ein Wasserstoff-Technologie- und Anwendungszentrum, unmittelbar angebunden an die bayerischen Automobilstandorte von Regensburg über Ingolstadt bis München.

Forschung für die Anwendung in der Praxis

Die Erkenntnisse aus der Wissenschaft sollen anschließend in der Praxis zur Anwendung kommen. Unterstützt wird die bayerische Bewerbung deswegen sowohl von den Universitäten München (TU) und Erlangen-Nürnberg (FAU) als auch von einer Vielzahl an Unternehmen aus der Region.

Neben Pfeffenhausen stehen auch Chemnitz und Duisburg in der Endrunde des Vergabeprozesses. Dabei ist ebenfalls denkbar, dass nicht nur ein Standort, sondern mehrere einen Zuschlag erhalten. Dafür spricht im Bereich Wasserstofftechnologie eine Vielzahl an Forschungsschwerpunkten, die sich entsprechend aufteilen lassen – angefangen bei der Mobilität bis hin zum Einsatz der Technologie in der Industrie.

Finanzielle Unterstützung von Bund und Freistaat

Das Bundesverkehrsministerium hat für das Gesamtprojekt einen dreistelligen Millionenbetrag vorgesehen. Auch die jeweiligen Landesregierungen haben finanzielle Unterstützung angekündigt. Im Fall einer Zusage will der Freistaat Bayern einen zweistelligen Millionenbetrag für den Standort Pfeffenhausen bereitstellen.