PFC-Schaden an US-Kaserne: Keine Rückzahlungen der Stadt Ansbach

Bei der Regulierung des Schadens durch per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) um die US-Kaserne in Katterbach hat sich die Stadt Ansbach mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) nun geeinigt. Wie die Stadt mitteilt, habe die BImA, die Eigentümerin des Geländes ist, bislang die Vorschusszahlungen für die Maßnahmen gegen die PFC-Verunreinigungen geleistet, jedoch ohne die Anerkennung der Rechtspflicht. Das bedeute, dass auf die Stadt Ansbach möglicherweise Rückforderungen hätten zukommen können.

Einzelne Verfahrensschritte werden rechtsverbindlich reguliert

Ab sofort gebe es jedoch mehr finanzielle Sicherheit, da künftig sogenannte "Teilentschließungen" erlassen werden, so ein Sprecher der Stadt. Das habe zur Folge, dass die Kosten für die einzelnen Verfahrensschritte bei der Sanierung abschließend und rechtsverbindlich reguliert werden. Dank dieser Einigung bestehe nicht die Gefahr, dass auf die Stadt Ansbach in Zukunft Rückzahlungen zukommen könnten, sagt Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU).

Die Rechnungen würden weiterhin direkt über die BImA bezahlt und nehmen keine Haushaltsmittel der Stadt Ansbach in Anspruch. Ein Kostenrisiko der Stadt, das sich womöglich über Jahre erstrecken würde, sei somit ausgeschlossen und die Frage einer eventuellen Verjährung hinfällig, so der Sprecher der Stadt.

Bürgerinitiative: US-Militär müsste als Verursacher anerkannt werden

Boris-André Meyer, Sprecher der Bürgerinitiative "Etz langt’s", freut sich über die Entwicklung. Dennoch sei es nur ein kleiner Schritt und eher als "fauler Kompromiss" zu sehen. Maßgeblich sei, dass die BImA noch immer nicht die Rechtspflicht zur Beseitigung des PFC-Schadens durch die US-Armee anerkannt habe. Erst wenn klar eingeordnet sei, dass das Militär Verursacher für den Schaden sei, wäre gesichert, dass auch der Verursacher für die Kosten aufkommen müsse, so Meyer im BR-Interview.

Bislang Belastung für den Steuerzahler

Sobald das der Fall sei, müsste die US-Armee laut NATO-Truppenstatut zumindest zu 75 Prozent für die Schadensregulierung aufkommen, sagt Meyer. Bliebe alles so wie bisher, müsse der deutsche Steuerzahler für die Beseitigungen der Verunreinigungen außerhalb der Kaserne aufkommen, so der Sprecher der Bürgerinitiative "Etz langt’s" weiter. Durch die Teilentschließungen falle quasi nur ein Buchungsvorgang bei der Stadt Ansbach weg. Vorteile für die Anwohner habe das noch nicht.

Briefe an Bundesfinanzministerium brachten Stein ins Rollen

Mit Briefen an den Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) haben sich Oberbürgermeister Thomas Deffner, Artur Auernhammer (CSU) und Harald Weinberg (Die Linke) dafür eingesetzt, mehr Sicherheit bei der Schadensregulierung für die Stadt Ansbach zu schaffen.

Seit mehreren Jahren ist bekannt, dass durch den einstigen Feuerlöschübungsplatz der US-Armee in der Kaserne in Katterbach Böden und Gewässer in der Umgebung mit per- und polyfluorierten Chemikalien – kurz PFC – belastet sind.