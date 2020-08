PFC-Sanierung in Katterbach schreitet voran

Bislang fehlte die Unterschrift der zuständigen Stelle im amerikanischen Verteidigungsministerium, so Gerlinde Hoyle, Pressesprecherin der US-Garnison in Ansbach. Nun sollen in den nächsten Wochen die Planungen starten, um das PFC-belastete Grundwasser zu sichern, das von der Kaserne abfließt.

Das Geld kommt von der US-Armee

Benötigte Gelder aus dem Haushalt wurden der US-Armee dafür bereitgestellt, heißt es weiter. Die Ansbacher Garnison betont bei allen Prozessen der Abstromsicherung transparent zu handeln und sowohl Stadt, als auch Landkreis Ansbach über alle Schritte zu informieren.

Böden und Gewässer verunreinigt

Seit mehreren Jahren ist bekannt, dass durch den einstigen Feuerlöschübungsplatz der US-Armee in der Kaserne in Katterbach Böden und Gewässer in der Umgebung mit per- und polyfluorierten Chemikalien – kurz PFC - belastet sind. Das sorgt vor allem bei der Ansbacher Bürgerinitiative „Etz langt’s“ für großen Unmut.