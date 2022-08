PFC-Sanierung auch in US-Kaserne Illesheim nötig

Die in der US-Kaserne Illesheim gefundenen per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen – kurz PFAS, auch bekannt unter PFC – müssen beseitigt werden. Allerdings ist das Aufkommen der giftigen Chemikalien in ihrer Menge nicht mit dem in der US-Kaserne in Ansbach-Katterbach vergleichbar, erklärte Heiko Moßhammer vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach. Grundwasser ist nämlich nicht oder in einem vernachlässigbaren Maße betroffen.

Bereich vor Feuerwache belastet

Laut Wasserwirtschaftsamt handelt es sich um einen Kernschadensbereich vor der Feuerwache und im nahegelegenen Löschwasserrückhaltebecken. Dort ist Boden bis teilweise 1,5 Meter Tiefe mit PFAS belastet. Das entspricht einer Fläche von 2.000 bis 2.200 Quadratmetern und damit 5.000 bis 6.500 Kubikmeter belastetem Bodenmaterial.

Zwei Jahre wurde nach Chemikalien untersucht

Von 2019 bis 2021 fanden auf dem Kasernengelände Untersuchungen mit insgesamt 26 Bodenbohrungen und an drei Wasserprüfstellen statt. Dabei wurde vor der Feuerwache ein PFAS-Gehalt von im Schnitt fünf bis zehn Mikrogramm pro Liter gemessen, an der am höchsten belasteten Stelle beträgt der Wert 88 Mikrogramm pro Liter. Einen offiziellen Schwellenwert gibt es wegen unzureichender Erfahrungen laut Heiko Moßhammer nicht. Allerdings gilt als vorläufiger Grenzwert 0,4 Mikrogramm pro Liter. Ist dieser überschritten, sollten die giftigen Chemikalien beseitigt werden. Das ist auch geplant, denn entsprechende Sanierungsmaßnahmen werden aktuell von der US-Armee geprüft.

Vor Maßnahme: Schutz vor PFC-Ausbreitung

Noch bevor die Maßnahmen umgesetzt werden, muss möglichst schnell der Bereich vor der Feuerwache abgedeckt werden, damit sich PFAS nicht weiter durch Niederschläge ausbreitet, so Heiko Moßhammer weiter. Um dann die Chemikalien zu beseitigen, käme der Aushub des belasteten Bodens mit anschließender Waschung infrage. Oder man versetze das ausgehobene Material mit einem Stoff, der verhindert, dass die PFAS sich weiter ausbreiten.

Löschschaum ist nicht die Ursache

Anders als in der US-Kaserne Katterbach kam die PFC-Belastung in Illesheim nicht durch Löschübungen mit giftigem Löschschaum zustande, so das Wasserwirtschaftsamt Ansbach. Das Gift kam wahrscheinlich durch Reinigungsarbeiten an den Löschfahrzeugen und Imprägnierungen von Feuerwehr-Schutzkleidung in den Boden.

💡 Stichwort: PFC

PFC⁠ ist eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien: auch bekannt als ⁠PFAS⁠ (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) oder ⁠PFT⁠ (perfluorierte Tenside). PFC kommt nicht natürlich vor und ist in der Natur praktisch nicht abbaubar. Es ist wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie chemisch und thermisch stabil und wird daher in vielen Produkten verwendet, wie zum Beispiel in Outdoor- und Arbeitskleidung, Imprägniermitteln oder sogar in Teppichen wegen ihrer schmutzabweisenden Wirkung. Nach Angaben des Umweltbundesamtes kann PFC beim Waschen oder durch die Müllentsorgung in die Umwelt gelangen.

Auch über fluorhaltige Feuerlöschschäume gelangt PFC in den Boden und reichert sich dort an. Den Angaben zufolge können Pflanzen PFC aus dem verunreinigten Boden aufnehmen. Über Wasser und Lebensmittel gelangen sie auch in den menschlichen Organismus. Im Menschen bindet die Perfluoroktansäure (PFOA), eine Gruppe der PFC, an Proteine in Blut, Leber und Niere an. Das Umweltbundesamt warnt vor einer möglichen toxischen Wirkung und gesundheitsschädlichen Eigenschaften.