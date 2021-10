PFC-Beseitigung: Länderübergreifende Forderungen werden laut

Die Bürgerinitiative "Etz langt’s" aus Ansbach hat sich mit weiteren Initiativen aus Bayern und Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen, um die Beseitigung von PFC voranzutreiben. Der gemeinsame Appell richtet sich an Landes- und Bundestagsabgeordnete in München, Mainz und Berlin.

Zwölf Initiativen gegen PFC

Formuliert haben die Forderungen insgesamt zwölf Bürgerinitiativen und Interessensgemeinschaften in Bayern und Rheinland-Pfalz. Konkret geht es dabei um eine schnelle und gründliche Umsetzung der Gift-Sanierung mit verbindlichem Zeitplan, den auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben festsetzen sollte. Denn diese ist die Eigentümerin der betroffenen Militärgelände. Anstelle des Steuerzahlers sollten außerdem die Kosten die jeweiligen Schadens-Verursacher übernehmen. Weil häufig PFC auch im Trinkwasser nachgewiesen wurde, sollen Betroffene mit sauberem Wasser versorgt werden. Außerdem wird gefordert, diese Untersuchungen rund um die Militärgelände beizubehalten und deren Ergebnisse für jeden zugänglich zu veröffentlichen.

Löschübungen der US-Armee in Katterbach Schuld an PFC-Belastung

Durch Löschübungen auf dem Flugplatz der US-Armee im Ansbacher Ortsteil Katterbach wurden sogenannte per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) in die Umgebung gespült und in Bächen, Fischweihern und Hausbrunnen nachgewiesen. Diese würden den Schwellenwert besorgniserregend überschreiten, erklärt die Bürgerinitiative "Etz langt’s". Auch im Blut von Bürgern sei das Gift nachgewiesen worden.

Trinkwasserversorgung gefährdet

Das ergaben auch Wasserproben und Blutuntersuchungen im Gebiet um den Flugplatz im oberbayerischen Manching, heißt es weiter. In Rheinland-Pfalz seien außerdem mehrere Brunnen im Gebiet um die US-Basis Spangdahlem mit dem Gift belastet, was langfristig die Trinkwasserversorgung von großen Städten in der Nähe gefährden könnte.