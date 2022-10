PFAS bei der Bundeswehr in Bayern – Saniert wird nirgends

Roland Habermeier steht an einem Weiher nahe Zell, einem Ortsteil von Neuburg an der Donau. Die Sonne glitzert auf dem See. Aber das Idyll trügt: Der Weiher enthält PFAS, per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Diese Chemikalien gelten als gesundheitsschädlich. Sie kommen über das Grundwasser vom benachbarten Bundeswehr-Flugplatz, sagt der Zeller Ortsvorsteher Habermeier. Die Fische, die dort schwimmen, sollen nicht gegessen werden – auch sie enthalten PFAS. Vom Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen gibt es eine Verzehrwarnung.

Der Ursprung der PFAS liegt auf dem benachbarten Nato-Flugplatz. Seit mehr als zehn Jahren wissen die Anwohner davon. "Wir erwarten, dass die Bundeswehr endlich mit der Sanierung anfängt und sich nicht mit den ganzen Untersuchungen rausredet", fordert Habermeier gemeinsam mit den Ortsvorsteherinnen Hildegard Weis und Alexandra Plenk. An den Hotspots sollten Aktivkohlefilter-Anlagen installiert werden, fordert er. An anderen Orten seien längst solche Anlagen in Betrieb, dadurch werde nicht bei jedem Regen PFAS aus der Erde ausgewaschen und verteilt.

Einschränkungen für Anwohner von kontaminierten Standorten

Für die Anwohner des Flugplatzes hat die Kontamination konkrete Folgen. Markus Vonficht hat ein Haus in Zell gebaut. Das verseuchte Grundwasser, das beim Kellerbau abgepumpt werden musste, durfte er nicht in die normale Kanalisation leiten, erzählt er. Stattdessen bekam er vom Landratsamt die Auflage, Schächte zum Versickern des Wassers auf dem eigenen Grundstück bauen. "Das hat mich 20.000 Euro mehr gekostet", sagt Vonficht. Ortsvorsteher Habermeier erzählt, dass ein Landwirt in der Gegend seinen Brunnen nicht mehr zur Bewässerung seiner Felder nutzen darf. Das Wasser enthält zu viel PFAS.

Nicht nur Neuburg hat ein PFAS-Problem. In Bayern sind laut Bundeswehr zehn Standorte von PFAS-Verunreinigungen betroffen. Neun weitere gelten als Verdachtsfälle. Diese Zahlen gelten aber nur für die aktiven Standorte der Bundeswehr. Ehemalige Liegenschaften wie der Flugplatz Penzing gehören der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA).

Späte Suche nach PFC-Verunreinigungen

Die Kontaminationen an Flugplätzen kommen von PFAS-haltigen Löschschäumen und sind überall ein Problem. Der bekannteste Stoff, der in den Schäumen verwendet wurde, heißt PFOS. Er ist giftig und seit 2006 in der EU verboten, durfte aber unter anderem in Löschschäumen bis 2011 verwendet werden. Die Bundeswehrfeuerwehr setzte diese jahrzehntelang vor allem bei Übungen an Flugplätzen ein.

Erst 2015 begann die Bundeswehr damit, systematisch nach PFC-Kontaminationen zu suchen. Das geht aus einem Leitfaden der Bundeswehr zum Umgang mit PFC hervor. Zivile Flugplätze wie Nürnberg oder Düsseldorf sanieren dagegen bereits seit Jahren.

Verteidigungsministerium: PFAS-Kontaminationen haben "hohe Priorität"

Das Bundesverteidigungsministerium schreibt, die Mitarbeiter bearbeiteten die PFAS-Verunreinigungen und Verdachtsmomente mit hoher Priorität. Die Bundeswehr weist darauf hin, dass die Untersuchungsverfahren festgelegt sind - im Bundesbodenschutzgesetz und in der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung.

"Frühzeitige Sanierungen können Situation verschlimmern"

Thomas Huemer ist im Verteidigungsministerium Referent für Altlasten. Er verweist ebenfalls auf Gesetze und Vorgaben: Das alles so lang dauere, liege an der Natur der Schadstoffe, sagt er. Die Untersuchungen bauten in mehreren Schritten aufeinander auf. "Das Problem ist, wenn wir einen der Schritte nicht sorgfältig machen und eine Sanierung frühzeitig beginnen, kann es sein, dass sich die Situation unter Umständen sogar verschlimmert", so Huemer.

Die Bundeswehr sei ganz klar Verursacher der Verunreinigungen am Flugplatz Neuburg, sagt Huemer. Über eine Sanierung selbst müsse aber das Landratsamt auf Basis von Gutachten entscheiden, so Huemer weiter.

Erste Sanierung soll 2023 in Manching starten

Wann es mit der Sanierung in Neuburg losgeht, kann Huemer noch nicht sagen. Der PFAS-verseuchte Flugplatz Manching immerhin soll im September 2023 saniert werden. Die Bayerische Staatsbauverwaltung wurde laut Bundeswehr - nach dem erfolgreichen Test einer Pilotanlage - bereits damit beauftragt, eine Anlage zur Grundwasserreinigung im Abstrom des Flugplatzes zu errichten. Dort hat die Bundewehr bereits jahrelang untersucht.

Sanierungen von PFAS-Schäden dauern lange und sind teuer

Der Sanierungsbedarf und -umfang in Bayern und in Deutschland ist laut Bundeswehr nicht absehbar, deshalb können momentan keine belastbaren Aussagen über die Kosten gemacht werden. Experten sagen aber, eine Sanierung aller deutschen kontaminierten Standorte könnte in die Milliarden gehen.

PFAS gelten als gesundheitsschädlich

Die Stoffgruppe PFAS umfasst mehr als 4.000 Chemikalien. Das Problem: Sie bleiben für immer in der Umwelt, weil sie fast nicht zerstörbar nicht. Einige PFAS binden sich im Körper an Proteine im Blut, Niere und Leber. Einige werden auch sehr langsam ausgeschieden und können sich deshalb im Körper anreichern. Etliche PFAS gelten als giftig und krebserregend und können eine ganze Reihe verschiedener Gesundheitsschäden verursachen. Leberschäden, Nierenkrebs, erhöhtes Cholesterol - allesamt Krankheiten, die laut einem Briefing der Europäischen Umweltagentur (EEA) mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Effekte von PFAS zurückzuführen sind.