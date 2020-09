Pfarrkirchen: Erzieherinnen einer Kindertagesstätte infiziert

Das Landratsamt Rottal-Inn meldet insgesamt 16 neue Corona-Fälle über das vergangene Wochenende. Unter den positiv getesteten Personen befinden sich auch zwei Erzieherinnen der Kindertagesstätte Maria Ward in Pfarrkirchen, so die Pressemitteilung.

Die "Mondgruppe" muss in Quarantäne

Die komplette "Mondgruppe" wurde daher in Quarantäne gesetzt und ist bis auf Weiteres geschlossen. Weitere mögliche Kontaktpersonen ersten Grades unter Erzieherinnen, Kindern aus anderen Gruppen und im privaten Umfeld werden derzeit noch ermittelt.

Kinder können an der Teststation Pfarrkirchen untersucht werden

Weitere Maßnahmen werden je nach Bedarf in den nächsten Tagen diskutiert, so das Landratsamt. Kinder aus anderen Gruppen können, falls dies von den Eltern gewünscht wird, nach vorheriger Anmeldung in den nächsten Tagen ebenfalls einen Testtermin an der Teststation in Pfarrkirchen vereinbaren.