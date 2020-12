Pfarrer Schotts spezielle Christmetten auf Youtube

Coronabedingt können viele Menschen dieses Jahr die Christmette am Heiligen Abend nicht besuchen. Der Nürnberger Pfarrer Hannes Schott möchte seinen Schäfchen dennoch weihnachtliche Stimmung aus ihrer Kirche St. Jakob vermitteln. Deswegen hat er drei verschiedene Weihnachtsgottesdienste als Videos aufgenommen. Sie sind am 24. Dezember auf Youtube zu sehen.

Für jeden etwas dabei

Mit einem professionellen Filmteam hat der Geistliche drei verschiedene Weihnachtsgottesdienste aufgenommen: Einen Familiengottesdienst, eine Christvesper und eine traditionelle fränkische Weihnacht. So ist für Groß und Klein etwas dabei. Gespickt mit Überraschungen, Tiefgang und natürlich der frohen Botschaft. Es ist ein Geschenk an seine Kirchengemeinde, für alle, die Gottesdienste nicht besuchen können. Die Aufnahmen fanden an einem Tag statt und Schott ist sicher, dass auch viele ältere Menschen seine Gottesdienste auf Youtube verfolgen werden.

"Dieses Klischee, dass Ältere über Youtube nicht erreichbar sind, gibt es eigentlich nicht." Hannes Schott, Pfarrer der Kirchengemeinde St. Jakob in Nürnberg

Sketche, Theater und Musik in der Kirche

Für die Aufnahmen hat er Musiker und auch seine Ehefrau Sabrina Aras an seine Seite geholt. Seine Frau ist Pfarrerin in der Christusgemeinde Nürnberg. Sie steht das erste Mal vor der Kamera und hofft, dass das besondere weihnachtliche Feeling auch überspringt. Schott ist für seine kabarettistischen Einlagen in der Kirche bekannt. Als Pfarrer in Bayreuth hat er sich mit seinen Auftritten einen Namen gemacht. Er ist ein Multitalent. Spielend schlüpft er für die Kamera in immer neue Rollen und sorgt für weihnachtliche Stimmung. Hannes Schott singt, spielt und predigt mit gleicher Leidenschaft. Es ist ihm wichtig, seinen "Schäfchen" in dieser Zeit Mut zu machen und Trost zu spenden.

"Mein Rezept ist ganz viel Humor, mit dem leben, was ist und nach vorne schauen, um durch diese Zeit zu kommen!" Hannes Schott, Pfarrer der Kirchengemeinde St. Jakob in Nürnberg

Pfarrer mit Schauspieltalent

Seit August ist Hannes Schott nun in der Kirchengemeinde St. Jakob in Nürnberg. Auf Weihnachten hatte er sich besonders gefreut, denn da wollte er seine neue Kirchengemeinde so richtig kennen lernen. Das muss nun noch ein wenig verschoben werden. Dafür dürfen sich seine Gemeindemitglieder nun auf die vielen lustigen und immer wieder auch besinnlichen und tiefgehenden Szenen und Aufnahmen mit ihrem neuen Pfarrer freuen. Die Links zu den Weihnachtsgottesdiensten sind auch über die Homepage der Kirchengemeinde "Sankt Jakob" zu finden.