Pfarrer im Bayerischen Wald wegen Untreue angezeigt

Weil er 150.000 Euro in die eigene Tasche gesteckt haben soll, ist ein Pfarrer aus dem Bayerischen Wald wegen Untreue angezeigt worden. Zum finanziellen Schaden sei auch ein Vertrauensbruch entstanden, so der Generalvikar am Bistum Passau.