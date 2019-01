vor 18 Minuten

Pfarrer Hannes Schott hält wieder Wohnzimmergottesdienste

Die Wohnzimmergottesdienste des Bayreuther Pfarrers Hannes Schott vor Weihnachten waren so beliebt, dass sie nun in eine zweite Runde gehen. Am Valentinstag, dem 14. Februar, will Schott wieder zwei Gottesdienste in fremden Wohnzimmern feiern.