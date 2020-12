Fränkisches Pfarrer-Ehepaar wird zum YouTube-Star

Liebeserklärung an Beruf des Pfarrers

Aus dem ursprünglich als Mahnung gedachten Video, dass ein Pfarrer eben keine "eierlegende Wollmilchsau" sei, ist so letztendlich eine Art Liebeserklärung geworden. Den Pfarrer sei nun mal für ihn und seine Frau der "schönste Beruf der Welt", sagt Martin Hoepfner. Denn der Beruf ist unglaublich vielfältig - genau das zeigt auch das Video. Und ohne es vorher geplant zu haben, haben sie deshalb ans Ende auch noch einen Aufruf gesetzt "Kollegen gesucht - damit im Pfarrhaus nicht das Licht ausgeht."

"Unsere Hoffnung ist, dass der eine oder andere das Video cool findet und sich denkt: vielleicht wäre das auch was für mich." Martin Hoepfner, Pfarrer von Offenhausen

"Sofa-Gottesdienste" seit dem Lockdown

Ihre Leidenschaft für das Videodrehen haben die beiden bereits in den ersten Tagen des Lockdowns entdeckt. Dabei ging es ihnen in erster Linie darum, auch bei geschlossenen Kirchen weiterhin die christliche Botschaft zu den Menschen zu bringen. Also zeichneten sie mit einer kleinen Kamera erst Andachten und dann sogenannte "Sofa-Gottesdienste" auf. Und sie haben festgestellt, dass sie zu Hause auf dem Sofa auch etliche Menschen erreichen, die sonst nie in die Kirche gehen. Deshalb haben sie die Videos beibehalten auch nach Ende des Lockdowns - heißt jetzt allerdings noch mehr Arbeit für die Pfarrer.

Digitaler Adventskalender

Das wollen sie jetzt in der Adventszeit noch weiter ausbauen und wenden sich täglich mit einer Art "digitalem Adventskalender" an die Gläubigen in ihrer Gemeinde, aber auch weit darüber hinaus. Inzwischen trudeln bei den Hoepfners Postkarten mit Lob und Anerkennung aus Hamburg und anderen weit entfernten Orten ein. Und auch innerhalb der Evangelischen Kirche Bayerns (EKD) werden die umtriebigen Pfarrer mit Wohlwollen gesehen, so dürfen sie jetzt für die ganze EKD eine Online-Kindergottesdienst zum Heiligen Abend produzieren - begleitet vom Windsbacher Knabenchor.