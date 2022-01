Pfannkuchenteig-Angriff auf Polizeibeamte in Erlangen

Eine ungewöhnliche "Verteidigungstaktik" hat ein 59 Jahre alter Mann am Freitag in Erlangen gewählt. Wie die Polizei mitteilt, setzte er sich mit einer Art Pfannkuchenteig gegen zwei Polizeibeamte zu Wehr. Diese hatten in den Abendstunden die Wohnung des Mannes aufgesucht, um dessen gesundheitlichen Zustand zu überprüfen. Angehörige hätten sich Sorgen gemacht und die Beamten informiert.

Klebrige Flüssigkeit durch Türspalt geschüttet

Beim Besuch der Ordnungshüter weigerte sich der 59-Jährige allerdings, seine Wohnungstür zu öffnen. Schließlich ließ er sich doch dazu bewegen, die Tür einen Spalt weit zu öffnen. Allerdings nur, um den Polizeibeamten eine klebrige Flüssigkeit entgegenzuschütten.

Ruinierte Uniform und brennende Augen

Einer von ihnen wurde, so die Polizei, "von Kopf bis Fuß" beschmutzt und litt anschließend unter brennenden Augen. Seine Kollegin hatte ein bisschen mehr Glück, ihre Uniform wurde nur teilweise in Mitleidenschaft gezogen.

Anzeige nach Pfannkuchenteig-Angriff

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der klebrigen Flüssigkeit um eine Art Pfannkuchenteig oder ähnliches handelte. Der 59-Jährige muss sich nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und gefährlicher Körperverletzung verantworten.