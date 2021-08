Pfanne mit Bratkartoffeln verursacht Wohnhausbrand in Himmelkron

In einem Mehrfamilienhaus in Himmelkron im Landkreis Kulmbach hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei dem BR auf Nachfrage mitteilte, musste die Feuerwehr bei dem Vorfall eine Bewohnerin mit der Drehleiter in Sicherheit bringen. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Himmelkron: Fett in einer Pfanne entzündet sich

Nach Angaben des Sprechers sei das Feuer ausgebrochen, als sich ein Bewohner Bratkartoffeln anbraten wollte. Als er ins Bad gegangen sei, habe sich das Fett in der Pfanne entzündet. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Aktuell sei die Wohnung in dem mehrstöckigen Haus aufgrund der starken Rauchentwicklung unbewohnbar. Wann die betroffene Wohnung wieder bewohnbar ist, sei noch unklar, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Schadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf 30.000 Euro beziffert.

Das Haus verfügt über sechs Wohnungen. Bis auf eine Person konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen.