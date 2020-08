Pfalzmuseum in Forchheim bekommt zwei neue Werke

Das Pfalzmuseum in Forchheim bekommt zwei Gemälde des fränkischen Malers Georg Mayer-Franken. Der Heimatverein Forchheim hat die Bilder von einem Kunsthändler angekauft und dem Museum geschenkt. Das Pfalzmuseum hat bereits eine Sammlung von zahlreichen Werken des in Forchheim geborenen Künstlers.

Gemälde kommen ins Depot

Bei den Neuzugängen handelt es sich um ein Gemälde und eine Zeichnung. Das Gemälde zeigt die Eltern von Georg Mayer-Franken. Die Zeichnung zeigt das Gesicht einer alten Frau. Georg Mayer-Franken zeichnete das Bild der alten Frau im Alter von 15 Jahren. Zu sehen sind die beiden Bilder erst einmal nicht. Sie kommen in das Museumsdepot und müssen inventarisiert werden, sagt die Leiterin des Pfalzmuseums Susanne Fischer.

Künstler gegen den Willen der Eltern

Georg Mayer-Franken habe bereits als Kind Maler werden wollen. Später habe er sich dann gegen den Willen seiner Eltern durchgesetzt und ging mit 15 Jahren nach München an die Kunstgewerbeschule und später an die Akademie der Bildenden Künste. Der Maler wurde 1870 in Forchheim geboren.