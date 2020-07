Pfaffenhofen: Wasserleiche in der Ilm entdeckt

Im Pfaffenhofener Bürgerpark ist am Mittwoch eine männliche Wasserleiche gefunden worden. Passanten entdeckten sie am Vormittag gegen 9:30 Uhr beim Mühlrad in der Ilm und informierten umgehend die Polizei. Derzeit ist der Bürgerpark abgesperrt. Einsatzkräfte bergen die Leiche. Die Kriminalpolizei ist vor Ort. Wie eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk gegenüber erklärt, ist die Identität der Leiche noch unbekannt. Mit weiteren Informationen ist erst in den nächsten Tagen zu rechnen.

