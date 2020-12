Pfaffenhofen: Digitaler Hofladen für die Hosentasche

Auf dem Pfaffenhofener Wochenmarkt stehen jeden Samstag fertig gepackte Pakete in langen Reihen. In ihnen stecken landwirtschaftliche Produkte aus dem Umgebung. Gepackt haben die Pakete die Mitglieder des Vereins "Pfaffenhofener Land". Der Verein organisiert seit diesem Sommer den "digitalen Hofladen für die Hosentasche". Abgeholt werden die Lebensmittel von den Bürgern, die diese Waren zuvor online bestellt haben. Wer sein Paket nicht selbst am Stand abholen kann, bekommt es an die Haustüre geliefert.

Corona-konform: Online kontaktfrei, aber ganz nah

In Zeiten von Corona ist die Kombination aus Online-Bestellung und Direktvermarktung ein Erfolgsmodell. Obwohl das Angebot erst seit dem Frühjahr existiert, kaufen mittlerweile über tausend Bürger über die Online-Plattform www.pfaffenhofenerland.de. Ohne die insgesamt 40 Erzeuger einzeln ansteuern zu müssen, können die Kunden unter vielen hundert Produkten wählen. Neben den klassischen, landwirtschaftlichen Produkten wie Gemüse, Eier, Fleischwaren oder Fisch umfasst das Portfolio auch Seife, Getränke oder Schuheinlagen aus Lamawolle.

Kurzer Weg vom Erzeuger zum Verbraucher

Ziel des Vereins ist es, lokale, saisonale und fair produzierte Lebensmittel aus dem direkten Umland in die Stadt zu bringen und so einen direkten Draht zwischen Erzeuger und Verbraucher zu schaffen. Der Weg vom Erzeuger zum Verbraucher ist dabei nie länger als maximal 20 Kilometer.

Win-Win-Win-Situation für Umwelt, Verbraucher und Erzeuger

Von dem Direktvermarktungsmodell profitieren alle: Die Umwelt, weil der Energieverbrauch auf den kurzen Wegen geringer ausfällt als im konventionellen Lebensmittelhandelt. "Dort hat der Verbraucher schnell mal 40.000 Kilometer Warenweg im Einkaufswagen", veranschaulicht Vereinsvorstand Markus Käser. Die Kunden profitieren, weil sie wissen, wo ihre frischen Waren herkommen, und die Erzeuger, denn sie müssen nichts an Zwischenhändler abgeben und verdienen so mehr. Landwirtin Sabine Felber aus Gerolsbach macht das deutlich. Sie bewirtschaftet mit ihrer Familie einen Naturlandhof mit Bio-Ochsenhaltung, Bio-Geflügel und Ackerbau.

"Es bleibt im Endeffekt mehr bei uns hängen, weil da keiner mehr seine Finger drin hat. Ich nehme als Beispiel unsere Eier. Wir sind ein kleiner Betrieb und haben 700 Hühner und alles, was wir so nicht verkaufen, müssen wir an den Großhandel geben. Da bleibt uns nur ein Bruchteil von dem, was wir im Direktverbrauch vom Verbraucher erhalten." Landwirtin Sabine Felber aus Gerolsbach

Jeder Verkaufstag ein neuer Rekord

"Momentan bringt jeder neue Verkaufstag einen neuen Rekordumsatz – trotz oder vermutlich gerade wegen Corona", freut sich Vorstand Markus Käser. Für ihn ist wichtig, überschaubare Strukturen zu schaffen und so den Erzeugern zusätzliche Absatzwege zu ermöglichen.

Stadt Pfaffenhofen fördert das Projekt

Die Stadt Pfaffenhofen fördert das Projekt im Rahmen der Ökomodellregion und der Bodenallianz. "Wir sehen in dem neuen Erzeugermarkt eine sinnvolle wirtschaftliche Ergänzung. Für die Landwirte in der Region bietet sich eine gute Möglichkeit in den Direktvertrieb einzusteigen. Besonders freut mich, dass sich Erzeuger und Kunden wieder direkt austauschen können", betont der städtische Nachhaltigkeitsmanager Peter Stapel.

Neue Produkte und Food-Blog geplant

Für das kommenden Jahr will der Verein das Regionalsortiment weiter ausbauen. Dann soll es noch mehr als die bisher 700 verschiedenen Produkte geben, zum Beispiel auch Frischkäse, Ziegenprodukte, Bio-Gewürze, Kräutertees, Mehle, Bio-Puten, eine eigene Linie für Veganer und einen Hallertauer Gin. Der Verein will außerdem eigenen Video-Blog mit regionalen Rezepten produzieren und Lieferservices ausbauen.