Pettstadt: Fünfstelliger Sachschaden bei Brand auf Recyclinghof

Auf einem Recyclinghof in der Ohmstraße in Pettstadt im Landkreis Bamberg ist es am Samstagmittag zu einem Maschinenbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind dabei rund 35 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz gewesen, die das Feuer schnell löschen konnten.

Schaden im fünfstelligen Eurobereich

Dennoch sei an der steinverarbeitenden Maschine ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.