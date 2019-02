vor 17 Minuten

Petting: Auto fährt in Fußgängergruppe - Fahndung nach Fahrer

Schwerer Unfall in der vergangenen Nacht in Petting im Chiemgau: Auf der Gemeindestraße hatte ein Wagen drei junge Männer erfasst. Unklar ist, wer am Steuer saß. Polizei und Feuerwehren fahnden nach einem möglicherweise geflüchteten Fahrer.