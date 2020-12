Petitionsstau: Kann der Landtag schneller werden?

Corona-Bonus auch für Reinigungskräfte im Krankenhaus?

Gleichzeitig seien Reinigung und Desinfektion in Zeiten einer Pandemie besonders wichtig, sagt Barbara Stein. Deshalb findet sie es ungerecht, dass es den Corona-Bonus - also eine Sonderzahlung - zwar für Pflegekräfte gibt, für Reinigungskräfte in Krankenhäusern und Altenheimen aber nicht. Um das zu ändern, hat sie sich im Mai mit einer Eingabe an den bayerischen Landtag gewandt.