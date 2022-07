Petitionen in Bayern: Näher an den Behörden als an den Bürgern?

Im Auto schlafen, ohne Geld und ohne irgendeine Sicherheit: Das gehörte für Manfred Lahrem aus Aschaffenburg eine Zeitlang zum Alltag. Er war Opfer eines Mannes geworden, der sich zu Unrecht als Steuerberater ausgegeben hatte. Für Lahrem bedeutete das den finanziellen Ruin, so sieht es zumindest Lahrem selbst.

"Es gibt keine Worte dafür, was der falsche Steuerberater mit meinem Leben gemacht hat." Manfred Lahrem im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers

Rückblick: Der falsche Steuerberater bekommt einen Strafbefehl wegen Titelmissbrauchs vom Amtsgericht Aschaffenburg. Daraufhin zeigt ihn Lahrem wegen Betrugs bei der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg an - jedoch ohne Erfolg. Die Behörde stellt das Verfahren trotz mutmaßlich weiterer Betroffener ein. Im Jahr 2006 beschwert sich Lahrem deshalb zum ersten Mal beim Landtag über die Staatsanwaltschaft. Das Parlament fordert daraufhin vom Justizministerium eine Stellungnahme. Sie besteht mehr oder weniger aus dem angehefteten Bericht der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg - also genau der Behörde, über die sich Lahrem beschwert hatte. Dieser sagt: "Eine falsche Stellungnahme."

Eine fehlerhafte Stellungnahme gegenüber dem Landtag – kann das wirklich sein?

Drei Petitionen ohne Erfolg

Nach Recherchen des BR-Politikmagazins Kontrovers erweckt die Staatsanwaltschaft in ihrem Bericht den Eindruck, dass es sich bei dem von Lahrem vergeblich wegen Betrugs angezeigten Mann um einen wirklichen Steuerberater handelt. Gleich mehrfach ist von "steuerlichen Beratern" oder von "Steuerberater" die Rede. Der Strafbefehl wegen Titelmissbrauchs wird nicht erwähnt.

Am Ende entscheidet der Landtag vor allem auf Grundlage des Berichts der Staatsanwaltschaft und lehnt Lahrems Beschwerde ab. 2014 und 2019 beschwert sich Lahrem erneut beim Landtag - wieder vergeblich. Inzwischen hat er aufgegeben: "Nach drei Petitionen hat sich die Sache erledigt."

Grüne wollen Bürgerbeauftragten beim Landtag

Um Beschwerden wie die von Manfred Lahrem künftig genauer untersuchen zu können, fordern die Grünen in Bayern jetzt einen Bürgerbeauftragten beim Landtag nach dem Vorbild von Rheinland-Pfalz. "Was wir vorschlagen ist nichts weniger als ein Paradigmenwechsel im Umgang mit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern. Wir wollen, dass die Menschen sich mit ihren Problemen gehört und wertgeschätzt fühlen und schlagen daher die Einführung des Amts einer unabhängigen Bürgerbeauftragten beim Landtag vor", erklärt Stephanie Schuhknecht von den Grünen, Vorsitzende des Petitionsausschusses im Landtag.

Freie Wähler-Fraktionschef wünscht sich Reform

Auch die in Bayern mitregierenden Freien Wähler (FW) haben in der Vergangenheit einen solchen Beauftragten im Landtag gefordert. FW-Fraktionschef Florian Streibl hält im Kontrovers-Interview weiter an diesem Ziel fest: "Die Idee von einem Bürgerbeauftragten finde ich heute noch immer so faszinierend wie damals, der auch noch mal Petitionen intensiv begleiten kann und der letztlich auch beim Landtag installiert ist."

Allerdings schränkt er die Erfolgsaussichten dafür ein und verweist auf Vereinbarungen mit dem Koalitionspartner. "Die CSU müsste mitstimmen und solange sie das nicht tut, können wir das auch nicht."

Eine bayerische Besonderheit

Die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern hat in dieser Legislaturperiode bereits einen Bürgerbeauftragten eingeführt - allerdings ist dieser bei der Staatsregierung angesiedelt. Streibl sagt dazu: "Es ist immer problematisch, wenn eine Behörde sich selbst kontrolliert." Ein Bürgerbeauftragter beim Landtag wäre hingegen bei der Legislative – nicht bei der Exekutive – installiert, so Streibl, und könne deswegen unabhängig kontrollieren und die Abgeordneten bei Bürgerbeschwerden unterstützen.

Der Bürgerbeauftragte der Staatsregierung darf das nicht. Nur in Bayern gehört der fachübergreifende Bürgerbeauftragte zur Staatsregierung. Alle anderen vergleichbaren Bürgerbeauftragten in Deutschland sind bei den Landtagen angesiedelt.

"Menschlicheres Antlitz" in Rheinland-Pfalz?

An den Bürgerbeauftragten beim Landtag in Rheinland-Pfalz hat sich zum Beispiel Christof Pilz aus der Nähe von Regensburg gewendet. Er wurde in Augsburg und in Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz geblitzt – und forderte daraufhin in beiden Bundesländern Akteneinsicht. Beide Male wurde ihm das erst einmal verwehrt. Daraufhin beschwerte er sich über die Polizei in Bayern beim Landtag und in Rheinland-Pfalz bei der Bürgerbeauftragten. Mit sehr unterschiedlichem Ergebnis:

In Bayern lehnt das Parlament die Petition ab, schließt sich nach Recherchen von Kontrovers der Stellungnahme des für die Polizei zuständigen Innenministeriums an. Das stellt fest: "Die Sachbearbeitung durch das Bayerische Polizeiverwaltungsamt ist nicht zu beanstanden." In Rheinland-Pfalz dagegen bedauert die Regierung nach Überprüfung durch die Bürgerbeauftragte "die nicht umfassend gewährte Akteneinsicht und den darin liegenden Fehler bei der Vorgangsbearbeitung".

Bei Christof Pilz macht das nachhaltig Eindruck. "In Rheinland-Pfalz hat das Ganze für mich ein menschlicheres Antlitz, da versucht man wirklich, etwas für den Bürger zu erreichen", erklärt er gegenüber Kontrovers.

Entscheidung im Herbst

Ob der Landtag in Bayern seinen Umgang mit Bürgerbeschwerden nach dem Vorbild von Rheinland-Pfalz reformiert, entscheidet sich abschließend im Herbst. Egal, wie die Abgeordneten abstimmen: Manfred Lahrem wird es nichts mehr nutzen. Denn die Unterlagen zu seinem Fall hat die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg inzwischen routinegemäß vernichtet.

Den Beitrag finden Sie im Video oben, die ganze Sendung auf der Homepage von Kontrovers.