Petition soll Zukunft der Flößerei im Frankenwald sichern

Die Wilde Rodach fließt sprudelnd ins Tal – an der Einstiegsstelle Schnappenhammer bei Wallenfels herrscht Ende März Ruhe. An zwölf Samstagen zwischen Anfang Mai und Ende September ist das anders, Tausende Touristen besteigen dann im Frankenwald die Holzflöße und lassen sich mit einem wilden und nassen Ritt nach Wallenfels fahren. Zum Flößen wäre der Pegel momentan ideal, erklärt Andi Buckreus, seit 13 Jahren Vorstand der Flößergemeinschaft Wallenfels. Im Sommer sehe es aber vermutlich wieder schlechter aus.

Trockenheit macht Flößern zu schaffen

2020 und im Folgejahr war das Flößen wegen der Pandemie nicht möglich. Doch auch die zunehmende Hitze und Trockenheit in den Sommern bereitet den Flößern zunehmend Probleme, berichtet Vorstand Andi Buckreus, der seit 45 Jahren flößt. Im vergangenen Jahr musste die Hälfte der geplanten zwölf Fahrten wegen Niedrigwasser abgesagt werden. Es sei nicht schön, wenn man zwar ein paar Mal flöße, am Ende aber nichts mehr übrig bleibe. Langsam seien die Rücklagen der Flößer aufgebraucht, so Buckreus.

Flößerei in der Existenz bedroht

Wallenfels' Bürgermeister Jens Korn (CSU) sieht die Existenz der Flößerei bedroht. Das Flößen gehöre zur DNA in Wallenfels, die harte Arbeit habe die Menschen über viele Generationen geprägt. Einst wurde Holz aus dem Frankenwald bis in die Niederlande geflößt. Korn hat deshalb eine Petition an den Bayerischen Landtag geschickt, um das Brauchtum zu erhalten. Der Inhalt: die aktive Unterstützung zum Bau eines Rückhaltebeckens oder eines Floßteiches, aus dem zu Trockenzeiten Wasser in die Wilde Rodach zufließen kann und so einige Fahrten mehr pro Saison möglich macht. Ein zweiter Punkt der Petition: weniger bürokratischer Aufwand für die Ehrenamtlichen.

"Wachrütteln", bevor es zu spät ist

Mit der Petition wolle er vor allem wachrütteln und auf das anhaltende Problem der Flößer aufmerksam machen, so Korn. Wenn man jetzt nicht aktiv werde, könne das in ein paar Jahren das Aus für die Floßfahrten bedeuten. Neben der Tradition und Brauchtumspflege sei das Flößen auch ein Wirtschaftsfaktor für Wallenfels und den gesamten Frankenwald. Tausende Menschen kommen in die Region und sorgen mit den Floßfahrten, Übernachtungen und Gastro-Besuchen für Umsatz. Das Flößen ist für Korn ein touristisches Alleinstellungsmerkmal.

"Nur Wandern können sie in allen deutschen Mittelgebirgen auch. Was sie bei uns in Wallenfels erleben, das können sie nur hier erleben." Jens Korn, Bürgermeister Wallenfels

Die Idee für ein Rückhaltebecken in der Region bei Wallenfels ist nicht neu, erste Pläne dazu gab es schon in den 1980er Jahren. Bürgermeister Korn und die Flößer wissen um die Komplexität des Themas, es geht dabei auch um Hochwasser- und Naturschutz. Sie wollen eine ganzheitliche Lösung. Bis ein aufwändiges und vermutlich auch teures Rückhaltebecken gebaut ist, das bei Niedrigwasser auch die Wilde Rodach speisen könnte, dürfte viel Zeit vergehen. Eine mittelfristige Lösung wäre ein kleinerer Floßteich in der unmittelbaren Nähe der Einstiegsstelle Schnappenhammer. Seit 2018 soll eine Machbarkeitsstudie herausfinden, ob Hochwasserschutz und die Sicherung der Flößerei in Einklang zu bringen sind, erklärt Bürgermeister Jens Korn. Getan habe sich seitdem wenig.

Machbarkeitsstudie in Bearbeitung

Zuständig für die Studie ist das Wasserwirtschaftsamt Kronach. Dort heißt es auf BR24-Nachfrage, man arbeite aktuell an einer solche Studie. Dabei würden zwei Lösungsmöglichkeiten untersucht. Dabei gehe es zum einen um eine Bedeichung der Bebauung, was dem Floßteich entsprechen würde, und eine, auch finanziell aufwändigere Kombination aus Bedeichung und Hochwasserrückhaltebecken. Die lange Bearbeitungsdauer erklärt die Behörde auch damit, dass ein Teerölunfall an der Rodach und der damit verbundenen umfangreichen Sanierung des Flusses zu Verzögerungen geführt habe. Wann die Machbarkeitsstudie fertig sei, könne noch nicht genau benannt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Laut Wasserwirtschaftsamt Kronach sei das Ziel der Studie, gemeinsam mit allen Beteiligten zu einem Ergebnis zu kommen. Neben dem Hochwasser- und Naturschutz gewinne auch die Sozialfunktion von Gewässern eine immer größere Bedeutung. In der Studie sollten deshalb selbstverständlich auch die Belange der Frankenwaldflößerei als besonderes Kulturgut und regionaler Wirtschaftsfaktor berücksichtigt werden.

Zeitplan noch offen

Wie lange es dauert, bis die Petition im Landtag behandelt wird, weiß Bürgermeister Jens Korn noch nicht. Vermutlich werde sich aber ein Berichterstatter auch selbst ein Bild vor Ort von der Flößerei machen. Bis tatsächlich eine Lösung für die Flößer in Wallenfels gefunden ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Deshalb hoffen die ehrenamtlichen Flößer und viele Touristen kurzfristig auf ausreichend Regen und gute Pegelstände in der Wilden Rodach für die anstehende Saison.