Petition: Reaktivierung der Höllentalbahn Thema im Landtag

Die ehemalige Bahnlinie durch das Höllental im Landkreis Hof wurde durch die deutsch-deutsche Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg stillgelegt. Die Pläne für eine Reaktivierung ins nahegelegene Blankenstein in Thüringen sind seit Jahren umstritten und werden bisher nicht nur von der bayerischen Staatsregierung, sondern auch vom Bund Naturschutz abgelehnt.

Papierfabrik will von der Straße auf die Schiene

Dagegen unterstützen der Verein "Höllennetz" aus dem Landkreis Hof und der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) den Vorstoß einer großen Papierfabrik in Blankenstein. Das Unternehmen will den Transport des für die Papierproduktion benötigten Holzes aus Tschechien komplett von Lkw auf Güterzüge verlagern. Die Gegner von "Bündnis Höllental" hatten im März 2021 die Unterschriften-Aktion gestartet – online und bei Spaziergängern im Höllental. Das ursprünglich angedachte Ziel von 10.000 Unterschriften sei "sehr hochgesteckt" gewesen, so ein Bündnissprecher auf BR-Anfrage. Es seien nicht nur Wanderer und Anwohner des Höllentals betroffen, sondern auch Anwohner an der kompletten Güterverkehrstrecke bis Hof.

Doch das Thema sei sehr komplex. Vor den Unterschriften seien von den rund zwölf aktiven Mitgliedern des Bündnisses an vielen Wochenenden ausführliche Informationsgespräche geführt worden.