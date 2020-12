Petition gegen Weiterbau von Dingolfing-West beschäftigt Landtag

Der umstrittene Weiterbau des Autobahnanschlusses "Dingolfing-West" beschäftigt am Dienstag den Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr des Bayerischen Landtags. Naturschützer und Bund der Steuerzahler wollen den Weiterbau mit Hilfe einer Petition verhindern, über die am Dienstag in München entschieden wird.

Umweltschützer und Bund der Steuerzahler gegen das Projekt

Die A 92 Anschlussstelle Dingolfing-West wurde vor sechs Jahren in Betrieb genommen, um Europas größtes BMW-Werk in Dingolfing besser an die Autobahn anzubinden. So weit, so gut, sagen Umweltschützer und auch der Bund der Steuerzahler. Den jetzt vom Landkreis Dingolfing-Landau vorangetriebenen Weiterbau des Anschlusses Richtung Loiching und Teisbach lehnen sie vehement ab.

Verschwendung öffentlicher Gelder?

Der dafür notwendige Autobahnzubringer würde in direkter Sichtweite zur renaturierten Isar mit zehn Metern Breite durch wertvollste Natur- und Flusslandschaft gebaut. Für Natur- und Umweltschützer ein absolutes No-Go. Der Bund der Steuerzahler wittert die Verschwendung öffentlicher Gelder. Die Baukosten seien schon jetzt von ursprünglich geplanten 3,3 Millionen Euro auf über sieben Millionen Euro explodiert.