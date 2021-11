Petition gegen Schließung von Ticketschaltern an Bahnhöfen

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) plant Ticketschalter mit Kiosken an Bahnhöfen entlang der Bahnstrecke Landshut - Passau abzuschaffen. Das soll jetzt mit einer Petition gestoppt werden. Vertreter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG werden diese Petition heute um 14 Uhr im Bayerischen Landtag übergeben.

Menschen vor Ort durch Videoschalte ersetzen

Unterstützt wird die Gewerkschaft auch von den Bürgermeistern der betroffenen Bahnhofstädte. Statt mit Kundenberatern vor Ort im Bahnhof sollen Fahrgäste künftig per Videoschalte mit einem Mitarbeiter kommunizieren. Die mit den Ticketschaltern derzeit kombinierten Kioske sollen ganz geschlossen werden.

Kritik: Weniger Service und Sicherheit

Rund 7.000 Unterschriften hat die EVG entlang der Bahnstrecke Landshut - Passau gegen den Personalabzug aus den Bahnhöfen gesammelt. Diese Pläne, so die Argumentation, gingen auf Kosten von Service und Sicherheit in und an den Bahnhöfen.

2024 Schluss mit Personal am Bahnhof?

Laut Plänen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft sollte das Personal aus den ersten Bahnhöfen bereits 2023 abgezogen werden. Nach Intervention von Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) wurde noch um ein Jahr verlängert. Dann aber soll endgültig Schluss sein und der Fahrkartenverkauf nur noch digital erfolgen. Die Eisenbahngewerkschaft EVG und die betroffenen Städte wollen das mit der Petition verhindern.