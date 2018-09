Petition gegen Martinshorn stößt auf Unverständnis

Wenn es nach einer Frau aus München geht, soll das Martinshorn bei Einsatzfahrten möglichst ausbleiben. Die junge Mutter fühlt sich durch den Lärm gestört. Ihrer Meinung nach werde das Martinshorn "inflationär und ohne Sinn" angewandt. Auch ihr Baby werde dadurch aufgeweckt, schreibt sie und hat deshalb eine Online-Petition gestartet.

Die Petition umfasst 21 Zeilen und ist gut ausformuliert. Auch Unterstützer gibt es schon. Das kann Christian Strohschein überhaupt nicht verstehen. Er fährt für das Bayerische Rote Kreuz in Aschaffenburg und ist wegen dieser Petition ziemlich "angefressen".

"Uns ärgert das einfach, weil es heißt: Ihr seid zu laut und Ihr seid alles Cowboys. Nein, das sind wir nicht! Wir sind Menschen, die helfen wollen. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr, das BRK und das THW. Wir arbeiten für das Wohl des Bürgers und nicht, weil wir es toll finden, mit Martinshorn und Blaulicht nachts durch die Stadt zu fahren." Christian Strohschein, Bayerisches Rotes Kreuz Aschaffenburg

Nachtruhe wichtiger als Martinshorn der Retter?

Schließlich signalisiert das Martinshorn ja in Kombination mit Blaulicht den anderen Verkehrsteilnehmern, Platz zu machen und ist nach Paragraph 38 der Straßenverkehrsordnung als Sonder- beziehungsweise Wegerecht für Einsatzkräfte vorgeschrieben. Das Signal habe eine wichtige Funktion, sagt Thomas Stadler, der Abteilungsleiter für Rettungseinsätze in der Landesgeschäftsstelle des Bayerischen Roten Kreuzes. Es aus Lärmschutzgründen einfach auszulassen, hält er für riskant - verkehrstechnisch und rechtlich.

Auf eine BR-Interviewanfrage reagierte die Petitions-Begründerin nicht, aber sie hat online eine heftige Diskussion ausgelöst. Hier kassiert sie für ihre Forderung größtenteils Ablehnung. Allerdings haben sich auch ein paar Unterstützer gefunden.

Einsatzfahrten nehmen zu - aus Bequemlichkeit und Egoismus

Die Häufigkeit der Einsatzfahrten hat in der Tat stark zugenommen - nach Auskunft des BRK in mehreren Jahren in Folge jeweils um fünf Prozent –, und damit natürlich auch der Einsatz des Martinshorns. Rettungssanitäter Christian Strohschein kann das aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Und er nennt einen bezeichnenden Grund für den starken Anstieg der Rettungseinsätze:

"Früher bist du zu Herzinfarkten und Schlaganfällen gerufen worden, wenn der Bürger wirklich Hilfe brauchte. Heute fahren wir Einsätze wegen eingerissener Fingernägel, Husten und Heiserkeit, weil die Bürger dann den Vorteil haben, dass sie nicht in der Klinik warten oder einen Termin beim Hausarzt machen müssen." Christian Strohschein, Bayerisches Rotes Kreuz Aschaffenburg

Bagatellen werden also aus persönlicher Bequemlichkeit zum Grund für Rettungsfahrten.

Petition hat kaum Unterstützer

32 Personen haben die Online-Petition "Angemessener Einsatz des Martinshornes in München" bisher unterzeichnet. Sie wird also vermutlich am geforderten Quorum von 6.500 Unterstützern scheitern.