Petition übergeben: Notaufname soll in Neuendettelsau bleiben

In Neuendettelsau haben gestern Vertreter des "Bündnisses für Familie Neuendettelsau" eine Petition für den Erhalt der Akut- und Grundversorgung am Klinikum Neuendettelsau übergeben. Knapp 12.600 gesammelte Unterschriften hat Michael Kilb, Vorstand im Bereich Gesundheit bei Diakoneo, erhalten sagte Vereinsvorsitzender Eckard Dürr.

Notaufnahme soll nach Schwabach verlegt werden

Die Kritik richtet sich gegen die geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen von Diakoneo. Demnach sehe das Unternehmen vor, die Notaufnahme des Klinikums Neuendettelsau an den rund 20 Kilometer entfernten Standort Schwabach zu verlegen. Während sich die Klinik Neuendettelsau in Zukunft auf die Bereiche Kardiologie und Altersmedizin konzentrieren soll, würden die Bereiche Gastroenterologie sowie Allgemeinchirurgie an den Klinikstandort Schwabach umgezogen. Die Petitionsführer befürchten dadurch eine Verschlechterung der Versorgung der Menschen vor Ort.

Diakoneo: Es müssen Schwerpunkte gesetzt werden

Gesundheit-Vorstand Michael Kilb, schätze das Engagement der Menschen in der Region, machte jedoch auch klar, dass beide Klinikstandorte künftig nur erhalten werden könnten, wenn Doppelvorhaltungen vermieden werden. Es müssten Schwerpunkte gesetzt werden, so Kilb weiter. Gerade werde diskutiert, ob die beiden Standorte zu einem Krankenhaus und einer wirtschaftlichen Gemeinschaft in Form einer GmbH verschmolzen werden könnten.

Einen Versorgungsengpass der Menschen in Neuendettelsau und der Region werde es laut Diakoneo nicht geben. Die beiden Krankenhäuser lägen so nah beieinander, dass Diakoneo keine Engpässe befürchte. Die Petition sei vor allem an Landrat Jürgen Ludwig (CSU), Diakoneo als Betreiber der Krankenhäuser und das Gesundheitsministerium gerichtet.