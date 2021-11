Petition für einen 30-Minuten-Takt der Wiesenttalbahn

Am Forchheimer Bahnhof steht die gelbgraue Wiesenttalbahn der Agilis Verkehrsgesellschaft abfahrbereit nach Ebermannstadt. Der Zug fährt momentan nur einmal pro Stunden in die Fränkische Schweiz. Damit die Menschen vom Land mit der Bahn schneller in die Ballungsgebiete kommen, gibt es nun eine Petition für einen 30-Minuten-Takt für die Wiesenttalbahn zwischen Forchheim und Ebermannstadt.

Klimafreundliche Bahn fährt zu selten

Elisabeth Krause geht durch die Bahn und sammelt Unterschriften für einen 30-Minuten-Takt auf dieser Strecke. Sie arbeitet in Bamberg und lebt in Ebermannstadt in der Fränkischen Schweiz. Vor allem für die Strecke zwischen Forchheim und Ebermannstadt wünscht sie sich eine bessere Taktung der Bahn. Insgesamt brauche sie für die Hin- und Rückfahrt zu ihrer Arbeit nach Bamberg drei Stunden. Und das obwohl Ebermannstadt nur 30 Kilometer von Bamberg entfernt liegt. Mit dem Auto fährt Elisabeth Krause die gleiche Strecke hin und zurück in einer Stunde. Deshalb fahre sie auch nicht immer mit dem Zug in die Arbeit, obwohl sie das aus Klimaschutzgründen lieber machen würde.

Nahverkehr muss auf dem Land attraktiver werden

Laut den Initiatoren der Petition könne der Klimawandel nur mit nachhaltigen Transportlösungen gemeistert werden. Daher mache sich das Bündnis für den Ausbau der Wiesenttalbahn - von Forchheim nach Ebermannstadt und weiter in die Fränkische Schweiz - zu einem attraktiven Nahverkehrssystem stark. Die Wiesenttalbahn liegt im Einzugsbereich des Ballungsraums Nürnberg und bindet auf einer Streckenlänge von etwa 15 Kilometern Städte und Gemeinden an den Großraum an. Rund 15.000 Menschen wohnen an der Bahnstrecke, so die Initiatoren der Petition für den 30-Minuten-Takt der Bahn.

Großstädte werden mit Autos verstopft

Zu den Initiatoren gehört auch die Bürgermeisterin von Ebermannstadt Christiane Meyer (Neue Liste Ebermannstadt). Damit die Großstädte nicht weiter mit Autos verstopft werden, müsse dringend etwas getan werden, so Meyer. Es gäbe viele Menschen in der Region, die mit der Bahn fahren würden, wenn die Taktung besser wäre, betont die Bürgermeisterin. Die Wiesenttalbahn fahre momentan nur im Stundentakt, weil es zu wenig Fahrgäste gäbe, so Matthias Striebich (Die Grünen), Kreisrat im Landkreis Forchheim und Mitinitiator der Petition. Der Freistaat sei dafür zuständig den Halbstunden-Takt zu bestellen. Für den Ausbau der Infrastruktur ist jedoch der Bund zuständig. Es müsse ein zweites Gleis in Kirchehrenbach eingebaut werden und hierfür müsse der Bund zustimmen, so Striebich. Durch die Petition soll der Freistaat Bayern aufgefordert werden, sich für die notwendigen Ausbaumaßnahmen der Infrastruktur beim Bund einzusetzen, so der Kreisrat weiter.

5.000 Unterschriften sind das Sammelziel

Die Petition für den 30-Minuten-Takt von Forchheim ins Wiesenttal läuft seit Ende Oktober. Bisher sind rund 1.000 Unterschriften zusammengekommen. Das Sammelziel liegt bei 5.000. Im Frühjahr soll die Petition dann im Landtag eingereicht werden.