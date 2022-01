Petition für Bahnreaktivierung: Übergabe an Verkehrsministerin

Sie wollen der Bahnreaktivierung Dampf machen: Deswegen hat am Morgen ein Vertreter der Initiative "Mission Bahnstation" eine Petition für die Reaktivierung der Bahnstrecke von Dombühl nach Nördlingen an Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) übergeben.

Bahnreaktivierung: Petitionsübergabe an Verkehrsministerin

Insgesamt konnten 3.213 Unterschriften gesammelt werden, sagte Petitionssprecher Paul Hettler, dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage. "Für uns war dieser Termin ein Meilenstein, schließlich trifft man die Verkehrsministerin nicht alle Tage", so Hettler. Eigentlich sollte die Übergabe der Petition persönlich stattfinden, aufgrund der Corona-Pandemie musste das jedoch leider abgesagt werden. Stattdessen nahm Verkehrsministerin Kerstin Schreyer die Petition virtuell entgegen.

Kosten-Nutzen-Untersuchung steht noch aus

Bei dem Termin habe die Ministerin jedoch betont, dass der erste Schritt nun im Ansbacher Kreistag liege, so Hettler. Dort müsse zunächst eine sogenannte standardisierte Bewertung, also eine gesamtwirtschaftliche Kosten-Nutzen-Untersuchung, für den Streckenabschnitt angeschoben werden.

Initiative: Reaktivierung sei Gewinn für die Region

Die Initiative "Mission Bahnstation" setzt sich für die Reaktivierung der Bahnstrecken zwischen dem mittelfränkischen Dombühl und Wilburgstetten sowie Nördlingen im Landkreis Donau-Ries ein. Gerade für die Jugend und Menschen ohne Auto habe die Reaktivierung eine große Bedeutung. Viele Studenten und Studentinnen müssten lange Wege auf sich nehmen oder in Ballungsräume ziehen, da die Verbindungen vor Ort noch zu schlecht seien, so der Petitionssprecher Paul Hettler. Eine Reaktivierung sei ein Gewinn für die gesamte Region.

Unterstützung von CSU und Grünen

Maßgebliche Unterstützung habe die Initiative vom CSU-Landtagsabgeordneten Alfons Brandl erhalten, der den Termin mit Verkehrsministerin Schreyer initiiert habe. Ebenfalls vertreten wird "Mission Bahnstation" von Eva Lettenbauer, Landesvorsitzende der Grünen. Die beiden Abgeordneten waren ebenfalls bei der Petitionsübergabe dabei und stehen mit der Initiative in einem sehr engen Austausch, so Hettler. Weitere Unterstützer der Initiative sind unter anderem Mitglieder der "Fridays for Future"-Bewegung aus Dinkelsbühl und Feuchtwangen, der Bund Naturschutz Ansbach sowie der Veranstalter des Summer Breeze Open Airs, einem der größten Heavy-Metal-Festivals in Süddeutschland.

Initiative strebt überregionale Zusammenarbeit an

Während es laut Hettler für den Streckenabschnitt zwischen Dombühl und Wilburgstetten erfolgsversprechend aussehe, habe er noch Bedenken bei der Strecke bis nach Nördlingen. Denn für Dombühl-Wilburgstätten konnten die Fahrgastprognosen erreicht werden. Für die Strecke im Landkreis Donau-Ries hätten nur 920 Personen prognostiziert werden können, so Hettler weiter. Also 80 zu wenig, denn erst ab einer Prognose von 1.000 Fahrgästen pro Werktag fördert der Freistaat die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken.

Die Schienen zwischen Mittelfranken und Donau-RIes sind seit rund 35 Jahren stillgelegt. Die Wiederaufnahme der früheren Bahnstrecken wird seit Jahren immer wieder diskutiert.