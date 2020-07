Petition der Pflegekräfte: Mehr Geld und Personal

Vielfach wurden sie gerühmt als Helden der Corona-Krise: die Pflegekräfte an Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die bayerische Staatsregierung hat vielen von ihnen einen einmaligen Pflege-Bonus ausgezahlt, aber nicht allen. Genau das aber fordern die Vertreter der sechs bayerischen Unikliniken in ihrer Petition, die sie heute an den Bayerischen Landtag übergeben.

Bonus auch für Reinigungskräfte

Auch Delegierte des Uniklinikums Augsburg sind dabei, die für mehr als 1.600 Mitarbeiter sprechen. Sie möchten erreichen, dass alle einen Bonus bekommen, auch Reinigungskräfte, die die Hygiene gewährleisten, und technische Mitarbeiter, die in Windeseile extra Corona-Stationen mit aufgebaut haben.

"Völlig verschwitzt unter der Schutzausrüstung"

Außerdem setzen sich die Beschäftigten für eine bessere Personalausstattung ein. Ihr Ziel: Eine Eins-zu-eins Betreuung auf Intensivstationen und eine Eins-zu-vier Betreuung auf allen anderen Stationen, wo unter Vollschutz gearbeitet werden muss. Außerdem möchten sie extra Pausen bei Arbeiten mit Vollschutz erreichen. "In voller Schutzausrüstung zu arbeiten, bedeutet, schlecht atmen zu können, oft Kopfschmerzen zu haben, völlig verschwitzt zu sein unter den Kitteln. Das alles sind hinreichende Gründe, um eine extra Pause nehmen zu dürfen - und zwar bezahlt", betonen die Mitarbeiter.

"Unsere eigene Gesundheit darf nicht leiden"

Sie verweisen darauf, dass sie sich auch um ihre eigene Gesundheit angesichts der anstrengenden Arbeit nicht nur auf den Covid-19 Stationen sorgen: "Unsere eigene Gesundheit darf nicht leiden, damit ist niemandem geholfen", sagt Tim Graumann, Gewerkschaftssekretär für Soziales und Gesundheit in Augsburg. "Der Corona-Bonus und verbesserte Arbeitsstandards in den Corona-Stationen sind dringend notwendig. Sonst werden weitere Kolleginnen und Kollegen die Flucht aus dem Beruf ergreifen oder selbst krank werden."

Mit der Petition wird sich der Landtag frühestens Ende September befassen können. Denn morgen ist der letzte Sitzungstag vor der Sommerpause.