Petition aus Niederbayern: Zusatzrente für das Ehrenamt

Gottseidank gibt es sie noch, die Ehrenamtlichen, die sich um die Allgemeinheit kümmern - im Verein, der Jugendarbeit oder im Umweltschutz. Doch was ist das Ehrenamt wert? Diese Frage hat sich der 71-jährige Rainer Blach aus Bad Füssing (Lkr. Passau) gestellt. Auch er war viele Jahrzehnte ehrenamtlich unterwegs und fordert nun, dass dieses Engagement bei der Rente anerkannt wird. Deswegen hat er eine Petition im Bundestag eingereicht.

Forderung: Staat soll ehrenamtliches Engagement anerkennen

Insgesamt umfasst die Petition von Rainer Blach zwei Forderungen: Zum einen will er seine Rente, in die er über 40 Jahre eingezahlt hat, in vollem Umfang ausbezahlt haben. Aktuell ist das nicht der Fall. Wegen zweier ihm zustehenden Unfallrenten werden ihm nämlich wegen einer angeblichen "Überversorgung" 100 Euro abgezogen. Zum anderen will der Rentner erreichen, dass der Staat sein langjähriges ehrenamtliches Engagement anerkennt und sein Altersgeld wieder aufstockt. Immerhin habe er über 50 Jahre für die Gesellschaft gebuckelt, so der 71 Jährige:

"Ich war im Fußballverein erst Jugendleiter, dann Trainer von der Mädchenmannschaft, bin bis heute aktiver Schiedsrichter, war Abteilungsleiter, Betriebsrat und Schwerbehindertenvertreter." Rainer Blach, Rentner

Außerdem habe sich Herr Blach zusammen mit seiner Frau noch um vier Pflegekinder gekümmert und dem Staat so viel Geld gespart.

"Wenn ich das Geld allein durch die Pflegeelternschaft aufrechne, da kommt da eine sechsstellige Summe zusammen." Rainer Blach, Rentner

Umstrittene Petition

Mit seiner Petition an den Bundestag hat Rainer Blach viele Diskussionen ausgelöst. Auch in den sozialen Medien gibt es viele Unterstützer, aber auch viele kritische Anmerkungen. Einige kritisieren, dass Ehrenamt eine freiwillige Leistung sei, die keine Ansprüche erlaubt.

Doch Rainer Blach lässt sich nicht beirren. Er glaubt an den Erfolg seiner Petition:

"Dass die Damen und Herren so vernünftig sind, dass sie sagen: Ok, der Mann hat sich fürs Volk verdient gemacht. Ich will ja nicht mehr haben. Ich will nur das haben, was ich als Rente eingezahlt habe." Rainer Blach, Rentner