Petition abgelehnt: Jodl-Kreuz bleibt stehen

Der Streit um das Jodl-Ehrenkreuz am öffentlichen Friedhof der Fraueninsel im Chiemsee geht nicht zu Ende. Ein Ehepaar hatte in einer Petition gefordert, dass das Ehrenmal für den verurteilten NS-Kriegsverbrecher Alfred Jodl abgebaut werden sollte. Der Innenausschuss des Landtages hat die Petition jedoch abgelehnt: Das Kreuz stelle kein Problem mehr dar, weil Name und Dienstgrad des Generaloberst inzwischen von einer Platte verdeckt seien.

Dennoch ist das Ehrenkreuz nach wie vor vor Ort; Jodls Name ist nicht entfernt, sondern nur zugedeckt. Das stört die Menschen, die das Jodl-Ehrenkreuz lieber abgebaut sehen würden. Im Grunde kann jeder wissen, für wen das Kreuz dort steht.

Jodl nicht auf Fraueninsel begraben

Jodl ist dort gar nicht begraben, sondern nur seine beiden Ehefrauen. Er selbst wurde im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher zum Tode verurteilt und hingerichtet. Um einen Erinnerungsort wie den auf der Fraueninsel zu verhindern, ist seine Asche damals in einem Nebenfluss der Isar geschüttet worden. Aufgestellt hatte das Familiengrab die Familie von Jodl und seinen beiden Ehefrauen.

Der Bayerische Landtag wurde bereits einige Male durch Petitionen aufgefordert, sich für die Entfernung des Jodl-Ehrenmales einzusetzen, hat das aber bisher abgelehnt.

Künstler "beschädigt" Ehrenkreuz mehrfach

Der Künstler Wolfram Kastner setzt sich seit Jahren dafür ein, dass das Ehrenkreuz für Jodl entfernt wird. Er findet es unhaltbar, dass es im demokratischen Deutschland noch immer Erinnerungsorte gibt, die NS-Täter ehren. Deshalb hat er das Grab mehrfach mit Kunstaktionen gekennzeichnet: Einmal hat er das "J" im Namen Jodl entfernt und es an das Deutsche Historische Museum in Berlin geschickt - mit der Aufforderung, eine Ausstellung zu dem seiner Meinung nach skandalösen Ehrenmal zu machen. Mehrere Male hat er das Kreuz auch mit roter Farbe bespachtelt, um an das Blut zu erinnern, das an Jodls Händen klebt.

Bundesverfassungsgericht wies Klage Kastners ab

Für seine Aktionen musste Kastner mehrfach Geldstrafen wegen Sachbeschädigung und weiterer Tatbestände bezahlen. Darum gab es zahlreiche Prozesse, und Kastner zog letzten Endes sogar vor das Bundesverfassungsgericht, das seine Klage jedoch abwies. Kastner hat außerdem 2018 einen offenen Brief an Ministerpräsident Söder geschrieben und darum gebeten, den "Schandfleck verschwinden zu lassen".

Kriegsverbrechen von Alfred Jodl

Generaloberst Alfred Jodl hat im Zweiten Weltkrieg als Chef des Wehrmachtsführungsstabes Militäroperationen geplant. Unter anderem gab er den völkerrechtswidrigen "Kommissarbefehl", dass beim Russlandfeldzug Politkommissare der Roten Armee nicht als Soldaten anerkannt werden sollten; dementsprechend seien sie nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, wenn sie in die Hände der Wehrmacht fielen, sondern ohne Verfahren zu erschießen.

Außerdem war Alfred Jodl an der Deportation der deutschen Juden in die Vernichtungslager beteiligt und ist verantwortlich dafür, dass 1944 im Rahmen des "Unternehmens Nordlicht" die norwegische Bevölkerung östlich des Lyngenfjords deportiert und ihre Häuser zerstört wurden.

Alfred Jodl wurde beim Nürnberger NS-Kriegsverbrecherprozess in allen vier Anklagen schuldig gesprochen.