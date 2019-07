Petition: 2.200 Würzburger solidarisieren sich mit Flüchtlingen

Mehrere Institutionen wie etwa Schulen oder der Diözesan-Caritasverband sammelten Unterschriften und brachten die Listen ins Rathaus. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) zeigte sich erfreut über die hohe Zahl an Unterzeichnern. Mit der Bürger-Petition wolle die Domstadt ein Zeichen der Solidarität und Humanität setzen, so Schuchardt.

Tragödie an der Südgrenze Europas

Im Schreiben an Innenminister Salvini prangern die Stadt und die Unterzeichner den inhumanen Umgang mit Flüchtlingen auf dem Mittelmeer an: "Wir, die Bürgerinnen und Bürger der Europastadt Würzburg, verfolgen erschüttert die Tragödie, die sich nun schon seit mehreren Jahren an den südlichen Grenzen unseres Kontinents abspielt. Wir empfinden es als unerträglichen Skandal, dass allein im vergangenen Jahr an die 2.300 und in der ersten Hälfte dieses Jahres bereits mindestens 500 Flüchtlinge im Mittelmeer elend ertrunken sind, wobei auch noch von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden muss", heißt es in dem Dokument. Die Bürger-Petition wird am Mittwoch (17.07.19) zur Post gehen.

Würzburg als "Sicherer Hafen" gelistet

Würzburg ist zwischenzeitlich als ein "Sicherer Hafen" auf der Homepage der Organisation "Seebrücke" gelistet. Die Stadt Würzburg erneuerte ihr Angebot, über die vereinbarten Quoten hinaus Flüchtlinge aus akuter Seenot aufzunehmen. "Für mich steht außer Frage, dass wir auch als Kommune kurzfristig reagieren können und müssen, um Menschen aus einer lebensbedrohlichen Lage zu retten. Je mehr Städte und Gesellschaften genauso denken, umso kleiner wird die Herausforderung. Von einer Last kann man hier angesichts einer humanitären Tragödie nicht sprechen. Bislang haben die Würzburger alle Aufgaben der Integration erfolgreich und vorbildlich auch im interkommunalen Vergleich gemeistert", erklärte Schuchardt.