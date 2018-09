PETA zeigt Ministerin Kaniber an

Sie sollen die Karpfen bei einer PR-Aktion zum Start der Karpfensaison in Bad Alexandersbad (Lkr. Wunsiedel) beispielsweise falsch gehalten und ihnen damit Schmerzen zugefügt haben. Deshalb habe die Tierrechtsorganisation PETA Landwirtschaftministerin Michaela Kaniber (CSU), weitere Politiker und einen Teichwirt wegen Tierquälerei angezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie hätten "um Luft ringende Fische" in die Kameras von Journalisten gehalten, heißt es.

Anzeige wegen Tierquälerei

Bei der Staatsanwaltschaft Hof ist laut Pressesprecher Robert Steininger gestern eine Anzeige eingegangen. Gegen wen sich die Anzeige genau richtet, dazu gibt es von der Staatsanwaltschaft keine Auskunft. Die Anzeige werde nun inhaltlich geprüft, so Steininger weiter.

Teichgenossenschaft: PR-Maßnahme von PETA

Völliger Unsinn sei diese Anzeige nach Meinung von Peter Thoma, dem Vorsitzenden der Teichgenossenschaft Oberfranken: "Das sind reine PR-Maßnahmen von PETA, ohne Inhalt und Substanz."

Diese Anzeigen seien laut Thoma schon öfters bei ähnlichen Veranstaltungen eingegangen und immer im Sande verlaufen. Er betont weiter, dass bei der Veranstaltung alles fachlich korrekt und nach geltendem Tierschutzrecht gehandhabt wurde.

PETA: Umgang mit Fischen war falsch

Nach Ansicht von PETA war der Umgang mit den Fischen bei einem Pressetermin nicht ordnungsgemäß. In einer Pressemitteilung heißt es: Es bestehe der Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und die Tierschutzschlachtverordnung. Die Politiker sollen die Fische falsch gehalten haben. Außerdem soll in einem Becken zu wenig Wasser gewesen sein.

"Es ist strafbar, einem Wirbeltier erhebliche, länger andauernde oder sich wiederholende Schmerzen und Leiden zuzufügen." Pressemitteilung von PETA

PETA: Fische ohne Wasser

Die panisch zappelnden Fische seien vom Teichwirt in trockene Eimer und Bottiche mit sehr flachem Wasser geschüttet und dann von den Politikern in die Hand genommen worden, heißt es von PETA. Lebende Fische dürften jedoch nur in Behältern aufbewahrt werden, die auch genug Wasser beinhalten, damit sich die Fische ausreichend bewegen können, so dass zu große Aufregung und Schmerzen vermieden werden.

Eröffnung der Karpfensaison in Bad Alexandersbad

Zur Eröffnung der Karpfensaison am 31. August hatten unter anderem Ministerin Kaniber, Bad Alexandersbads Bürgermeister Peter Berek (CSU), der Vorsitzende der oberfränkischen Teichgenossenschaft Peter Thoma und oberfränkische Landtagsabgeordnete Karpfen in die Kamera gehalten. Die Frankenpost berichtete zuerst über die Anzeige.