Peta stellt Strafanzeige gegen Schlachthof in Bogen

Die Tierrechtsorganisation Peta hat Strafanzeige gegen mehrere Schlachtbetriebe erstattet - darunter auch der Wiesenhof-Schlachthof in Bogen im Kreis Straubing-Bogen. Das geht aus einer Mitteilung von Peta hervor. In den vergangenen Wochen war eine Vielzahl von Mitarbeitern des Schlachthofs positiv auf Covid-19 getestet worden. Ein Grund, warum die Schlachthöfe zu Corona-Hotspots wurden: Die beengten Unterkünfte. Die Staatsregierung geht davon aus, dass sie sich nicht im Betrieb, sondern in den Gemeinschaftsunterkünften angesteckt haben. Peta spricht in seiner Mitteilung von "katastrophalen Zuständen".

Strafanzeige gegen leitende Angestellte

Die Tierrechtsorganisation erstattet daher jetzt wegen des Verdachts der vorsätzlichen gefährlichen Körperverletzung Strafanzeige gegen die Standortleiter, Geschäftsführer, geschäftsführenden Vorstände und alle verantwortlichen leitenden Angestellten des Wiesenhof-Schlachthofs in Straubing-Bogen. Des Weiteren wurden auch Schlachthöfe in Coesfeld (NRW) und Dissen (Niedersachsen), Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein) und Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) von Peta angezeigt.

Peta geht vom Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung aus

Peta geht laut der Mitteilung davon aus, dass die Missstände den leitenden Angestellten bekannt waren. Die Organisation wirft den Verantwortlichen vor, durch die Inkaufnahme dieser Umstände an den Covid-19-Infektionen schuld zu sein. Wegen der potenziellen Gefährlichkeit der Krankheit weist Peta darauf hin, dass der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung erfüllt sei. Der Betrieb in den angezeigten Unternehmen lief trotz steigender Infektionszahlen und unzureichender Hygienebedingungen weiter.