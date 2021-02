Pestizide im Fenchel: Warum eine Bio-Bäuerin ihre Ernte verliert

Unkrautvernichter Pendimethalin verdunstet schnell

Doch nicht nur Bio-Bauern sind betroffen. Viele Stoffe schaden auch Pflanzen und Tieren in der Natur. Pendimethalin und Prosulfocarb sind zum Beispiel als Gewässer-gefährdend eingestuft. Beide Wirkstoffe gehören seit Jahren zu den am meisten verkauften in Deutschland. Dazu kommt: Schon 2015 kam eine Studie im Auftrag des Landesamtes für Umwelt in Brandenburg zu dem Schluss, dass sich Pendimethalin "unerwünscht weiträumig und anhaltend" in der Umwelt verbreitet.

Flächendeckendes Monitoring lässt auf sich warten

Das Problem: Ein flächendeckendes Monitoring, wie stark Felder, Umwelt und Luft mit Pflanzenschutzmitteln belastet sind, gibt es nicht. Dabei hat sich die Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern bereits 2015 dafür ausgesprochen. Das BMEL teilt dazu mit: "Die Etablierung eines staatlichen Monitorings erfordert aufgrund der wissenschaftlichen Komplexität noch Zeit – daran wird gearbeitet."

Eine Studie des Umweltinstituts München, einer privaten Umweltorganisation, hat vergangenes Jahr gezeigt, wie verbreitet Pflanzenschutzmittel in der Luft sind. An 49 Orten in Deutschland wurden sogenannte Passivsammler aufgestellt. Ergebnis: Überall fanden sich Rückstände, teilweise bis zu 30 verschiedene Wirkstoffe an einem Standort. Die Mengen der einzelnen Stoffe konnten dabei aber nicht gemessen werden.