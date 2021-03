Personen unter 60: München setzt Impfungen mit Astrazeneca aus

Bund-Länder Sitzung heute Abend zu Astrazeneca

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute Abend in einer Sondersitzung über den weiteren Umgang mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca beraten. Bundesminister Jens Spahn (CDU) will seinen Länderkollegen dabei einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen, wie sein Ressort in Berlin mitteilte.

Impfstopp mit Astrazeneca für junge Menschen in Berlin

Zuvor hatte das Land Berlin mitgeteilt, Impfungen mit Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren vorsorglich auszusetzen. Nach den Berliner Impfzentren stoppte auch die Berliner Universitätsklinik Charité bis auf Weiteres alle Impfungen bei unter 60-Jährigen mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca. "Wir werden uns der Ankündigung von Frau Kalayci anschließen", teilte eine Charité-Sprecherin heute mit.

Furcht vor Hirnvenenthrombosen

Zunächst hatte die Charité die Impfungen nur für Frauen unter 55 gestoppt. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat später angekündigt, das Land Berlin stoppe die Impfungen bei Menschen unter 60 unabhängig vom Geschlecht. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme. In Deutschland waren nach Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca Hirnvenenthrombosen bei Frauen bekannt geworden.