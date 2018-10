Personalschlüssel in Krippen - Faktencheck zur Wahlarena

Der Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann hat in der BR Wahlarena am Dienstagabend über den Personalschlüssel in Krippen gesagt: "Baden-Württemberg (…) hat einen besseren Schlüssel als wir in Bayern. Ist übrigens grün regiert."

Damit hat Hartmann recht. Er bezieht sich dabei auf eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die zuvor auch eine Zuschauerin in der Wahlarena im Gespräch mit dem Kandidaten erwähnte.

Der "Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme" der Bertelsmann-Stiftung vergleicht die Angebote in den Bundesländern.

Wie sieht es in Bayern und Baden-Württemberg wirklich aus?

In Bayern kümmerte sich im vergangenen Jahr im Durchschnitt eine Krippen-Betreuerin/ein Betreuer um 3,7 Kinder, in Baden-Württemberg um 3,1 Kinder. Der von der Stiftung empfohlene Schlüssel ist 1:3.

In den baden-württembergischen Kindergärten kamen auf einen Kindergärtner/eine Kindergärtnerin vergangenes Jahr 7,1 Kinder, in Bayern 8,5. Die Stiftung empfiehlt das Verhältnis 1:7,5.

Allerdings verbesserte sich der Betreuungsschlüssel in Bayern seit 2015 leicht, nämlich von 3,8 auf 3,7.

Die Quelle für die Daten des Ländermonitors sind vor allem Zahlen zur Kinder- und Jugendhilfe vom Statistischen Bundesamt.

Hartmann gab als Devise aus: "Der Personalschlüssel muss besser werden."

Was tut die bayerische Regierung?

Im Mai hatte die bayerische Staatsregierung eine "Qualitätsoffensive" für Kindertagesstätten beschlossen. Errichten und betreiben müssen diese versprochenen neuen Kita- und Hortplätze allerdings die bayerischen Kommunen, weshalb von deren Seite die Reaktionen eher verhalten gewesen waren.

Für Kitas fehlt es an Personal und an Grundstücken – daran wird auch mehr Geld nichts ändern, hieß es vom Städtetag.

Was sagt die Opposition?

Natascha Kohnen von der SPD hatte die Kita-Offensive der Staatsregierung so kommentiert: "Es ist jetzt ein kleiner Tropfen sozusagen auf den heißen Stein. Aber worum es geht: dass die Erzieher endlich besser bezahlt werden - ihrem Job und ihrer Verantwortung angemessen."

Grünen-Spitzenkandidat Hartmann lenkte in der BR Wahlarena den Blick auf das neue Familiengeld in Bayern: Mit dem bayerischen Familiengeld könne man auch Erzieherinnen besser bezahlen. Und er fügte an: "Geld kann man immer nur einmal ausgeben. Ich bin überzeugt: gute Kinderbetreuung, da kann man viel machen, das wird Geld kosten. Das Geld wäre aber da, wenn man es umlenkt und richtig ausgibt."