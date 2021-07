Personalrat reicht Klage gegen Bamberger OB ein

Die Personalpolitik der Stadt Bamberg stand beim Kommunalen Prüfungsbericht für die Jahre 2011 bis 2017 im Fokus. Die Verwaltung und auch ihr oberster Chef, Oberbürgermeister Starke, kamen zum Schluss, es müsse sich etwas ändern. Starke wollte Konsequenzen ziehen, Aufklärung betreiben, doch anscheinend hat das zumindest in einem Fall nicht geklappt. Jetzt hat der Personalrat Klage gegen Starke am Verwaltungsgericht Ansbach eingereicht. Seit Ende Juni liegt dem Gericht die Klageschrift vor.

Beförderung ohne Zustimmung des Personalrats

Bei der Klage geht es nach BR-Informationen um die Nichteinhaltung "innerdienstlicher Beförderungsrichtlinien" für Beamte. Konkret handelt es sich um einen Fall aus dem Jahr 2019. Bei der betroffenen Beamtin galt, dass die Beförderung erst erfolgen kann, wenn sie eine Dienstzeit von sieben Jahren in ihrer bisherigen Besoldungsgruppe abgeleistet hat. In diesem Fall waren jedoch erst drei Jahre und drei Monate vergangen. Den Oberbürgermeister beeindruckte die Richtlinie seiner Dienststelle anscheinend nicht: Er ließ auf ausdrückliche Anweisung und trotz Zustimmungsverweigerung des Personalrats die Ernennungsurkunde überreichen, so die Informationen des BR. Dadurch wurde die Beförderung rechtswirksam und kann nun nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Personalrat will Mitspracherecht

Die Klageerhebung ist eine "wohlüberlegte Reaktion der Personalvertretung auf deren wiederholte und systematische Nichtbeteiligung etwa bei den bemängelten Pauschalzahlungen, aber auch bei Stellenbesetzungen und Beförderungen durch den OB", heißt es von der Personalvertretung gegenüber dem BR.

Entscheidend ist dabei der Hauptantrag der Klage, die Personalvertretung künftig nicht mehr zu übergehen und in dem konkreten Einzelfall gerichtlich feststellen zu lassen, dass die vorgenommene Beförderung tatsächlich rechtswidrig sei. Da die Verwaltungsgerichte massiv überlastet sind, wird der Termin zur mündlichen Verhandlung voraussichtlich erst im kommenden Jahr angesetzt.

Der Oberbürgermeister spricht von einem Einzelfall. "Wenn die Personalvertretung der Meinung ist, da ist falsch beurteilt worden, dann wird das eben korrigiert und überprüft", so Starke gegenüber dem BR.

Keine Veränderungen in Sachen Personalpolitik?

Der Personalrat bemängelt aber auch, dass die Stadtspitze nicht aus den Ergebnissen des Prüfungsberichtes gelernt hätte. Beweis dafür sei eine aktuelle Stellenausschreibung. Auf dem Bewerbungsportal der Stadt wird die Leitung (M/W/D) für das Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gesucht. In der Ausschreibung heißt es: "Die Beschäftigung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Entgeltgruppe 13 / 14 TVöD." Das höre sich bei der Einstufung nach einer Ermessenssache an, so Franz Eibl vom Personalrat. "Selbst Anfänger im Tarifrecht wissen, dass im TVÖD jede Stelle bewertet ist und einer konkreten Entgeltgruppe zugeordnet wird", schreibt er auf seiner Facebookseite.

"Ein Jahr später und einen Boni-, Überstunden- und Sonderzahlungsskandal später muss ich frustriert feststellen: Man lernt nicht dazu oder man will nicht dazu lernen. Wieder wird in EG13 bzw. EG14 ausgeschrieben. Wieder wird der Eindruck erweckt, als könne die Stadt entscheiden, ob die neue Amtsleitung entweder so oder so eingruppiert wird. Tarifrecht nach Bamberger Art." Franz Eibl, Personalrat Stadt Bamberg, Facebookseite.

Oberbürgermeister Andreas Starke sieht darin einen ganz normalen Vorgang. Es sei gang und gäbe "dass sie alternativ nach Entgeltgruppe 13 oder 14 ausschreiben, weil sie auch flexibel sein müssen, je nach Qualifikation des Bewerbers: Hat der zum Beispiel ein Universitätsstudium oder hat er keins, welche Erfahrung beruflicherseits bringt er mit. Das führt dann zu unterschiedlichen Einstufungen und diese Flexibilität ist auch normal". Das sieht die Personalvertretung nicht so und argumentiert: nur bei Stellen von Beamten darf es ein Entweder-oder geben, nicht aber nach dem Tarifrecht, also der Ausschreibung von Stellen von Angestellten.

Helmut Regus vom Gesamtpersonalrat der Stadt Bamberg sieht zwei klare Punkte, die die Stadt Bamberg umgehend ändern muss. Zum einen sei das die Rückbesinnung auf geltendes Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht und zum anderen sei dringend notwendig, dass es keine Einflussnahme mehr "auf die Entscheidungsfindung der Personalverwaltung" der Stadt geben dürfe. Im Klartext: kein eigenmächtiges Vorgehen der obersten Verwaltungsspitze bei Überstundenzahlungen und Beförderungen mehr und auch keine Empfehlungen mehr für hochumstrittene Vergütungsmodelle.

Prüfungsausschuss bemängelt klar Personalpolitik

Im vergangenen Jahr stellte der Prüfbericht des Bayerischen Kommunalen Prüfverbandes (BKPV) fragwürdige Sonderzahlungen an bestimmte Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung fest. Jetzt liegt auch der Bericht einer externen Anwaltskanzlei vor, die prüfen sollte, ob Regressforderungen gegen Angestellte und Beamte der Stadt Bamberg geltend gemacht werden könnten, um diese Überstundenpauschalen wenigstens teilweise zurückzufordern. Gleichzeitig prüften die Juristen der Sozietät, inwieweit Entscheidungsträger auch disziplinarrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, die diese Pauschalen genehmigt haben. Beides ist demnach möglich, so das Fazit der Kanzlei.

Mittlerweile wurde von der Stadt ein Projektstab für die Umsetzung der Empfehlungen aus diesem Gutachten eingerichtet. Er bestehe, so die Stadt Bamberg, aus Mitarbeitern der Personalverwaltung und der Rechtsabteilung. Das Verfahren sei mit der Regierung von Oberfranken abgesprochen, so Oberbürgermeister Andreas Starke. Spätestens im Oktober soll die Arbeitsgruppe erste Ergebnisse vorlegen.

Regierung von Oberfranken wartet Ergebnisse ab

In wieweit die Regierung von Oberfranken noch einmal aktiv wird in Sachen Personalpolitik, hängt jetzt von einem Bericht der Stadt Bamberg ab. Die Regierung schreibt dem BR auf Anfrage: "Die Stadt Bamberg wird der Regierung von Oberfranken über die ersten Ergebnisse ihrer Befassung mit unserem Schreiben vom 07. Juni 2021 bis zum 15. August 2021 berichten. Anschließend wird die Regierung prüfen, ob die gezogenen Konsequenzen ausreichend sind und die Prüffeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes damit als erledigt angesehen werden können oder ob noch weitere Maßnahmen erforderlich sind. Daneben wird die Stadt Bamberg – wie die anderen der Aufsicht der Regierung unterstehenden Kommunen auch – selbstverständlich fortlaufend rechtsaufsichtlich begleitet".