Personalprobleme: Stadt Zwiesel holt Kämmerer von außen

Weil die Personalsituation intern angespannt sei, kommt nun Hilfe von außen, sagt Zwiesels Bürgermeister Franz Xaver Steininger. Ein Interims-Kämmerer wird der Stadt im Landkreis Regen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 und des Haushaltsplans helfen.

Interims-Kämmerer bereits bei der Arbeit

Jahresabschluss und Haushaltsplan müssen zum Stichtag 31. März fertig sein, um zum Beispiel auch künftig staatliche Stabilisierungshilfe zu beantragen. Wie Bürgermeister Steininger (parteifrei) per Pressemitteilung bekannt gegeben hat, "konnte Josef Nießl von der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management für die Aufgabe gewonnen werden." Er habe am 20. Januar mit der Arbeit begonnen.

Wichtige Posten im Rathaus derzeit nicht besetzt

Grund für die Hilfe von außen sei, so Steininger, die "derzeit sehr angespannte Personalsituation im Rathaus." Eine BR-Nachfrage, wie viel Personal genau in der Zwieseler Stadtverwaltung fehlt, hat Steininger bisher nicht beantwortet. Momentan ist der Stadt-Kämmerer schon seit längerem nicht im Dienst, teilte der CSU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Walter Unnasch, auf Nachfrage mit. Außerdem seien die Stelle des geschäftsleitenden Beamten und die des Bauamtsleiters, also wichtige Schlüsselfunktionen in der Stadtverwaltung, nicht besetzt. Beide hätten vor einiger Zeit gekündigt.

Steininger: Auch andere Kommunen haben Personalprobleme

Die angespannte Personallage ist seit Monaten immer wieder ein Kritikpunkt im Zwieseler Stadtrat. Viele Stadträte kreiden das der Personalführung des Bürgermeisters an. Der Bürgermeister führt das dagegen auf die derzeitige Arbeitsmarktlage zurück. Er schreibt in seiner Pressemitteilung, Nießl habe ihm gesagt, dass derzeit viele Kommunen große Personalprobleme hätten. Wenn selbst die Stadt München und Städte rund um den Speckgürtel München nach geeignetem Personal suchen, "sei es wohl kaum verwunderlich, dass man sich auf dem Land noch schwerer tun würde".

Anklage gegen Bürgermeister erhoben

Gegen den Zwieseler Bürgermeister hat die Staatsanwaltschaft Landshut Ende Januar Anklage erhoben. Es geht dabei um 45 Fälle von Bankrott im Privatbereich und vier Fälle einer möglichen Vorteilsnahme. Das Amtsgericht Landshut muss noch entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird.