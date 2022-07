Personalnot: Warum Azubis trotz allem ins Gastgewerbe streben

Mit einer Edelstahlzange wendet Simon Zänglein die Garnelen, die vor ihm in einer Pfanne braten. Eben noch hat er Kräuter gehackt. In 30 Minuten soll der erste Gang die Küche verlassen. "Der Stress, der kickt noch ein bisschen", sagt der 18-Jährige. Der angehende Koch legt an diesem Tag seine praktische Abschlussprüfung bei der IHK Würzburg-Schweinfurt ab.

Mit fünf weiteren Auszubildenden steht Simon Zänglein in der Küche der Würzburger Franz-Oberthür-Schule. Jeder bereitet ein eigenes Menü zu. Die Zutaten haben die Prüfungsleiter vorgegeben. Als Hauptspeise kocht Simon Hähnchenragout und Hähnchenbrust mit Rosmarinsoße. Etwa 20 Gäste sind zum Prüfungsessen geladen. Bedient werden sie von angehenden Hotelfachleuten. Auch sie absolvieren an diesem Tag einen Teil ihrer Abschlussprüfung.

Insgesamt sind es 159 Auszubildende aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, die in den kommenden Tagen auf einen Lehrbrief der IHK Würzburg-Schweinfurt hoffen. Von den 14 Prüflingen an diesem Tag wollen die meisten in der Branche bleiben. Doch den Fachkräftemangel wird das nicht ausgleichen können. Die Personalsorgen sind groß.

80 Prozent der Betriebe haben Personalsorgen

Bei einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) gaben fast 80 Prozent der befragten Betriebe an, dass der Personalmangel für sie ein Problem darstellt. Fachkräftemangel gab es bereits vor Corona, doch die Pandemie habe die Lage verschärft.

Viele Arbeitnehmer sind abgewandert, etwa in Industriebetriebe, heißt es von der IHK Würzburg-Schweinfurt. Von Januar bis Oktober 2021 lag die Zahl der Beschäftigten in der Gastronomie fast ein Viertel unter dem Wert des Vergleichszeitraums 2019. So berechnete es das Statistische Bundesamt. Mittlerweile sei klar erkennbar: "Viele, die sich umorientiert haben, kommen nicht mehr zurück. Die fehlen jetzt einfach", sagt Maresa Brückner, Referentin für Prüfungswesen bei der IHK. Ärgerlich sei das gerade jetzt, da Hotels und Gaststätten wieder gut ausgelastet sind.

IHK: Azubi-Bezahlung oft über Tarif

"Es ist schon schade", sagt Koch-Azubi Simon Zänglein über den Personalmangel. Seit drei Jahren arbeitet er als Auszubildender in einem Würzburger Hotel. Die Arbeit sei fordernd – aber sie mache ihm Spaß.

In ihrem ersten Jahr verdienen Azubis im Gastgewerbe zwischen 620 und 770 Euro, so sieht es der Ländertarifvertrag vor, für alle Betriebe, die im DEHOGA organisiert sind. Die Vergütung steigt auf bis zu 1.035 Euro im dritten Lehrjahr. Wobei viele Hotels und Gaststätten derzeit mehr zahlen würden, heißt es von der IHK Würzburg-Schweinfurt. Die Gehaltsunterschiede zu besser bezahlten Ausbildungsberufen wie Mechatronikern seien zuletzt geringer geworden. Eine Folge des Personalmangels.

Gastgewerbe bleibt Wochenendarbeit

"Was nach wie vor bleibt, sind die Arbeitszeiten, dass man am Wochenende arbeiten muss", sagt Claudia Amberger-Berkmann, Bezirksvorsitzende für den DEHOGA in Unterfranken. Andererseits: Auch andere Berufsgruppen müssten am Wochenende arbeiten, sagt Amberger-Berkmann, egal ob Ärzte, Polizisten oder Busfahrer. Was ihre Branche bieten könne, das sei die Dankbarkeit und Wertschätzung der Gäste.

Ein Eindruck, den an diesem Tag mehrere Auszubildende bestätigen. "Die Gäste glücklich machen", das sei ein schönes Gefühl, sagt etwa die 23-jährige Angelina Wolz. "Ich stehe gerne in der Küche. Das freut mich, wenn ich andere Menschen mit meinem Essen begeistern kann", sagt die 20-jährige Lisa Scherbatsevitsch. Regelmäßig andere Gerichte zubereiten zu können, das mache Spaß.

Neuer Ausbildungsberuf "Fachkraft Küche"

Dennoch: Auf einen Bewerber im Gastgewerbe kommen derzeit mehr als elf unterfränkische Betriebe, die ausbilden wollen, erklärt die IHK mit Verweis auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Gegen diese Schieflage soll nun ab 1. August auch eine neue Ausbildungsverordnung helfen. Die Verantwortlichen erhoffen sich mehr Nachwuchs.

Dann soll es sieben statt bisher sechs gastgewerbliche Berufe geben. Anstelle der dreijährigen Kochausbildung sollen Bewerber auch eine zweijährige Ausbildung zur "Fachkraft Küche" absolvieren können. Als "Schnellstraße in die Profi-Küche", bewirbt der DEHOGA den neuen Ausbildungsberuf. Außerdem wird es möglich sein, dass Köche eine Vertiefung für vegetarische und vegane Gerichte erhalten.

Koch Simon Zänglein hat noch nach der bisherigen Verordnung seine Ausbildung gemacht. Für ihn steht fest, dass er in der Küche weiterarbeiten will: "Wenn du ein schönes Ergebnis hast, dann ist das geil, dann freust du dich auch selber." Jetzt hofft er, dass er seine Abschlussprüfung auch bestanden hat.