Personalnot in Ingolstadt: 200 Kita-Plätze werden nicht vergeben

Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, sie fehlen allerorten. Kaum eine Kita hat genügend Personal. In Ingolstadt ist die Situation nun so dramatisch, dass die Stadt den Anspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz nicht mehr erfüllen kann. Wie die Kommune meldet, sind allein in den städtischen Einrichtungen derzeit 27 Planstellen für Fachkräfte sowie 17 Stellen für Ergänzungskräfte unbesetzt. Dies hat zur Folge, dass im kommenden Kindergartenjahr wohl rund 200 Betreuungsplätze nicht vergeben werden können. Für die Eltern, die nicht wissen, wo sie ab Herbst ihre Kinder unterbringen sollen, ist die Situation eine Katastrophe. Und die Stadt weist darauf hin, dass sich der Bedarf an Kita-Plätzen mit den steigenden Geburtenzahlen weiter erhöhen wird.

Ingolstadts OB: Staatsregierung muss aktiv werden

Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) fordert deshalb von der Staatsregierung ein "schnell greifendes Maßnahmenpaket". Scharpf verweist darauf, dass seine Stadt ausreichend Kitas gebaut habe, es aber am Personal fehle, "um sie eröffnen zu können". Ingolstadt habe bereits alle Maßnahmen ausgeschöpft, die die Kommune selbst in der Hand habe. Erst vor wenigen Wochen hat die Stadt Ingolstadt zum Beispiel eine Arbeitsmarktzulage eingeführt, um einen finanziellen Anreiz für neue Erzieherinnen und Kinderpfleger zu bieten und um bestehende Kräfte zu halten.

Scharpf: "Ausweitung des Fachkräftebegriffs würde helfen"

Weil aber alle kommunalen Anstrengungen nicht ausreichten, sei nun die Staatsregierung gefordert, so Scharpf: Der Freistaat Bayern müsse endlich die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, an die die Stadt bei der Einstellung von Fach- und Ergänzungskräften gebunden sei: "Kurzfristig würde eine Ausweitung des Fachkräftebegriffs helfen. Bislang dürfen beispielsweise keine studierten Pädagogen, wie etwa Absolventen mit Bachelor oder vergleichbaren Abschlüssen, als Fachkräfte in der Kinderbetreuung eingesetzt werden, da ihnen hierfür die staatliche Anerkennung fehlt."

Darüber hinaus müssten Hilfs- und Assistenzkräfte im Anstellungsschlüssel angerechnet werden, denn sie "entlasten das pädagogische Personal nachweislich", so der Oberbürgermeister. Der Anstellungsschlüssel regelt, wie viele Kinder Erzieher oder Kinderpfleger betreuen dürfen. In Bayern dürfen es maximal elf Kinder pro Person sein, erwünscht sind eigentlich acht Kinder. Hilfskräfte zählen bei dieser Berechnung nicht mit.

Forderung: Auszubildende sollen kein Schulgeld zahlen müssen

Eine weitere hilfreiche Maßnahme wäre eine frühere Anerkennungsmöglichkeit von Kinderpflegerinnen, die sich in der staatlich anerkannten Weiterbildung zur Fachkraft befinden. Auch setzt sich die Stadt Ingolstadt für eine kostenfreie Ausbildung an den Fachschulen für Kinderpflege ein. Für Oberbürgermeister Scharpf wirkt das Schulgeld abschreckend: "Wenn eine Auszubildende zur Kinderpflegerin monatlich rund 170 Euro für ihre Ausbildung selbst bezahlen muss, ist das ein untragbarer Zustand und muss durch eine Erhöhung des Pflegebonus schnellstmöglich beseitigt werden."

Der Pflegebonus wird vom Freistaat für verschiedene Pflegeberufe in unterschiedlicher Höhe an die Schulträger bezahlt. "Ausgerechnet für die Ausbildung der Kinderpflegerinnen ist der Pflegebonus so gering, dass die Berufsfachschulen ins Defizit rutschen, wenn sie kein Schulgeld erheben. Das muss geändert werden!“, so Scharpf.