Personalmangel: Weiter Zugausfälle bei der BRB

Fahrgäste der Bayerischen Regiobahn zwischen Augsburg und Friedberg müssen sich darauf einstellen, dass ein Großteil der Zugverbindungen zwischen den beiden Städten weiterhin ausfällt. Auf Anfrage des BR bestätigte die Bayerische Regiobahn, dass derzeit ein reduziertes Angebot für die Ferienzeit erarbeitet wird.

Strecke Augsburg – Friedberg betroffen

Genauere Angaben hatte die BRB zuvor gegenüber dem Augsburger Verkehrsverbund gemacht. Die Regiobahn informierte den AVV darüber, dass die Züge von Augsburg mit Endhalt in Friedberg voraussichtlich bis Ende August ausfallen. Der vollständige Betrieb zwischen Augsburg und Friedberg kann demnach voraussichtlich erst zum Ende der Sommerferien wieder aufgenommen werden. Grund dafür ist Personalmangel bei der BRB.

Nur ein Zug pro Stunde

Eigentlich gibt es zwischen Augsburg und Friedberg einen Viertelstundentakt. Derzeit hält pro Stunde nur ein BRB-Zug von Augsburg nach Ingolstadt in Friedberg. Nach den bisherigen Angaben hätten die Einschränkungen nur bis zum 26. Juli andauern sollen.

Zugausfälle Thema im Landtag

Auch in anderen Regionen Bayerns kommt es derzeit gehäuft zu Zugausfällen. Das Thema beschäftigt auch die Politik: Die bayerische SPD spricht mittlerweile von einer "Sommerkrise" auf den Schienen. Der Bayerische Landtag hat sich am Donnerstag mit dem Problem befasst. CSU, Freie Wähler, Grüne, SPD und FDP beschlossen einen Antrag. Darin heißt es, dass die Staatsregierung die Bahnunternehmen stärker in die Pflicht nehmen und mögliche Vertragsstrafen ausschöpfen soll. Die AfD enthielt sich.

Verkehrsministerium soll Verbesserungsvorschläge machen

Nach der Sommerpause soll das Verkehrsministerium zu den Personalproblemen bei den Bahnunternehmen Stellung nehmen. Die Abgeordneten erwarten dann auch Verbesserungsvorschläge aus dem Haus von Ressortchef Hans Reichhart (CSU).