Personalmangel wegen Grippe – Züge in Schwaben fallen aus

Bahnreisende bei Alex und Donautalbahn müssen derzeit Geduld mitbringen, denn immer wieder müssen sie auf Schienenersatzbusse umsteigen. Betroffen von den Zugausfällen sind zum Beispiel die Strecke von Immenstadt nach Oberstdorf beim Alex und die Verbindung zwischen Donauwörth und Ingolstadt bei der Donautalbahn.

Kranke Lokführer können nicht ersetzt werden

Die Privatbahnen geben den hohen Krankenstand als Grund dafür an, dass derzeit nicht alle Züge nach Plan fahren könnten. Im Bereich Alex Süd sind laut dem Betreiber etwa drei Lokführer krank. Man arbeite mit Hochdruck an der Qualifizierung von Mitarbeitern als Lokführer, weil auch der Markt in diesem Bereich wie leergefegt sei.

Alex-Betreiber will selbst Lokführer ausbilden

Lokführer sei ein "Mangelberuf" geworden, heißt es etwa vom Alex-Betreiber Länderbahn GmbH. Kürzlich habe man deshalb im sächsischen Neumark die Länderbahn-Eisenbahnschule eröffnet, um eigenes Personal auszubilden.

Zugausfälle wegen fehlender Bereitschaftsdienste

Laut der Lokführergewerkschaft GDL ist der Krankenstand dagegen nicht höher als etwa vor zehn Jahren. Die Ausfälle rührten vielmehr daher, dass von den Unternehmen Bereitschaftsdienste eingespart worden seien. Auch krankheitsbedingte Ausfälle könnten daher nicht mehr kompensiert werden.

Hoher Kostendruck bei Bahnbetreibern

Schuld daran sei aber auch ein hoher Kostendruck: Bei der Ausschreibung von Bahnstrecken bekomme meist die günstigste Privatbahn den Zuschlag, nicht die mit dem solidesten Verkehrskonzept. Leiden darunter müssen die Fahrgäste. So berichtet eine Pendlerin aus Immenstadt etwa, dass sie auf ihrem Arbeitsweg nun pro Fahrt 20 Minuten länger braucht.