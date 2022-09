Personalmangel: Pflegeheim in Stegaurach muss schließen

Insgesamt acht Pflegefachkräfte arbeiten derzeit in dem kleinen Pflegeheim in Stegaurach. Man benötige aber mindestens drei zusätzliche Mitarbeiter, um sich um 18 behinderte Menschen kümmern zu können, so Günther Hofmann, Geschäftsführer der Lebenshilfe Bamberg. Momentan leben noch elf Menschen in dem Heim. Die meisten von ihnen haben Pflegegrad fünf, das heißt, sie müssen rund um die Uhr intensiv betreut werden.

Bewohner können nicht mehr angemessen versorgt werden

Ohne das entsprechende Personal könne die Versorgung der Bewohner nicht mehr geleistet werden, sagt Hofmann. Neben der körperlichen Pflege werden die behinderten Menschen in dem Heim auch mit Logopädie, Musik- und Ergotheraphie betreut. Es gebe zu wenig Pfleger, die diesen Beruf unter diesen Rahmenbedingungen noch gerne ausführen, so der Geschäftsführer der Lebenshilfe Bamberg weiter.

Bayernweit fehlen Nachwuchskräfte

Durch die Corona-Pandemie habe sich das Problem bayernweit verschärft, weil viele Mitarbeiter ausgefallen sind oder auch gekündigt haben. Außerdem fänden sich zu wenig Nachwuchskräfte, die sich für den Beruf interessieren. Der extreme Personalmangel in der Pflege führe dazu, dass die Mitarbeiter weniger Freizeit haben, weil sie oft für Kolleginnen und Kollegen einspringen müssen, so Hofmann.

Notstand in der Pflege trifft vor allem kleinere Heime

Somit würde sich die Arbeitsbelastung weiter verschärfen. Das strukturelle Problem in der Pflege, wirke sich besonders auf kleinere Einrichtungen aus. Das Pflegeheim in Stegaurach schließt zum Jahresende nach 20 Jahren. Mit nur 18 Plätzen ist es eines der kleinsten Pflegeheime in Bayern.

Schwierige Suche nach neuen Heimplätzen

Für die Angehörigen der behinderten Menschen ist die Situation nicht leicht. Gertrud Lilge, deren 68-jährige Schwester Trisomie 21 hat und im Endstadion der Demenz ist, weiß momentan noch nicht, in welchem anderen Pflegeheim sie ihre Schwester unterbringen kann. Sie habe ihre Schwester bewusst in diese Einrichtung gegeben, weil sie wusste, dass man sich hier um die Menschen sehr liebevoll kümmere, so Lilge. Ein neues Heim zu finden, in dem die Menschen so intensiv betreut werden, sei nicht einfach.

Bis zum Jahresende sollen laut Heimleitung alle elf behinderten Menschen, die jetzt noch in der Einrichtung leben, in anderen Pflegeheimen untergebracht werden.