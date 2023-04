Personalmangel in Kitas: Wie Quereinsteiger ausgebildet werden

Frühstück in der Kindertagesstätte Bergwichtel in Coburg: Janine Rudolf sitzt mit drei Kindern an einem kleinen Tisch. Darauf stehen Brote, Tomaten, und Bananenstücke. Gemeinsam mit einer Erzieherin ist Janine Rudolf als Ergänzungskraft in der Kita für acht Jungen und Mädchen zwischen zehn Monaten und drei Jahren zuständig. Die 32-jährige ist Quereinsteigerin in der Kindertagesstätte. Sie will sich in rund vier Jahren über mehrere Kurse berufsbegleitend zur Kita-Fachkraft weiterbilden. In Bayern ist sie dann einer Erzieherin oder einem Erzieher in einer Kindertagesstätte gleichgestellt.

Kita-Mitarbeiter fehlen auch in den kommenden Jahren

Tausende Mitarbeiter in Kindertagesstätten werden in Bayern auch in den kommenden Jahren dringend benötigt. Obwohl seit 2017 rund 23.000 zusätzliche Mitarbeitende in den bayerischen Kindertageseinrichtungen gewonnen werden konnten, zeichne sich eine Deckung der Personallücke dennoch nicht ab, sagt eine Sprecherin des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Das liege am Ausbau der Kinderbetreuung, dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich, der ab 2026 greife sowie an der Corona-Pandemie und der Zuwanderung durch den Krieg in der Ukraine.

Weiterbildung sei Doppelbelastung, aber habe auch Vorteile

Janine Rudolf macht ihre Weiterbildung in unterschiedlichen Modulen, verteilt auf mehrere Jahre. Bis zum Sommer läuft die Qualifizierung zur Kita-Ergänzungskraft. Das heißt: Neben ihrer Arbeit bei den Bergwichteln muss sie abends und am Wochenende lernen. Die 32-Jährige hat soziale Arbeit studiert, aber keinen Abschluss und hat ein paar Jahre im Einzelhandel gearbeitet. Während Corona hatte Rudolf dann als Praktikantin in der Kita angefangen.

Die Weiterbildung, die aus insgesamt fünf Modulen besteht und sich mehr als vier Jahre zieht, sei eine Doppelbelastung, berichtet Janine Rudolf. "Aber ich finde es besser als eine reine Ausbildung und dann erst die Praxiserfahrung zu sammeln, weil man viel Transfer ziehen kann." Am meisten Spaß mache es in der Kita zu sehen, wie sich die Kinder weiterentwickeln, erzählt Janine Rudolf.

Weiterbildungskonzept für Kita-Kräfte ist neu

Seit Dezember sind in Bayern 36 Kurse für Quereinsteiger im Kita-Bereich gestartet. Die Weiterbildung ist neu. Janine Rudolf ist die erste Mitarbeiterin, die sie in der Kindertagesstätte in Coburg macht. Die anderen Erzieher dort haben nach ihrem Schulabschluss eine mehrjährige Ausbildung zum Kinderpfleger oder Erzieher absolviert. Ins Leben gerufen wurde die berufsbegleitende Qualifizierung vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Ausgearbeitet hat das Qualifizierungskonzept das Bayerische Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz (IFP).

Das Gesamtkonzept für die berufliche Weiterbildung sei nach Angaben des Ministeriums für alle geeignet, die ihre Zukunft in der Arbeit mit Kindern sehen. Durch den modularen Aufbau könnten Quereinsteigende je nach Vorerfahrung einen passenden Einstieg finden. Das Konzept biete auch berufserfahrenen Kräften die Chance zur Höherqualifizierung bis zur Fachkraft in bayerischen Kindertageseinrichtungen.

Kombination aus Theorie und Praxis

Die Theorie-Kurse für Quereinsteiger finden ein- bis zweimal im Monat online oder in Präsenz statt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wie Janine Rudolf gerade bis zum Sommer ihre Qualifikation zur Kita-Ergänzungskraft machen, müssen alle schon in einer Kindertagesstätte arbeiten und eine bestimmte Stundenzahl erreicht haben. Außerdem müssen sie mindestens 21 Jahre alt sein. Janine Rudolf bekommt die Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber bezahlt - damit will die Kindertagesstätte ihre Mitarbeiter halten und fördern.

Ohne qualifizierte Mitarbeiter stehe das System vor Kollaps

Die berufliche Weiterbildung für Quereinsteiger sei momentan extrem wichtig, um mehr Arbeitskräfte für Kitas zu gewinnen, erklärt Pädagogin Ute Schubert-Stähr. Sie ist zertifizierte Ausbilderin und entwickelt die Kurse zusammen mit dem Bayerischen Staatsinstitut für Frühpädagogik und Medienkompetenz. Das Kita-System stehe kurz vor dem Kollaps, warnt Schubert-Stähr.

"Wir reden von Fachkräftegewinnung, aber wenn die Fachkräfte keine Möglichkeit haben ihre Kinder betreuen zu lassen und wenn die Kinderbildung nicht sichergestellt wird, dann wird es auch schwierig Fachkräfte zu gewinnen." Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildung würden von ihren ursprünglichen Berufen schon viele Kompetenzen mit in die Pädagogik bringen, erzählt Schubert-Stähr.

Manche würden mehrere Sprachen sprechen oder sich im landwirtschaftlichen Bereich gut auskennen, berichtet die Ausbilderin. Das sei eine große Chance für das Team und auch die Kinder. Sie sei am Anfang erst skeptisch gewesen, aber inzwischen weiß sie, dass die Weiterbildung sehr fundiert sei. Theorie und Praxis würden sich sinnvoll ergänzen. Seitdem sie die ersten Kurse gegeben habe, sieht sie, wie engagiert die Teilnehmer seien und welche Lust sie hätten, in Kitas zu arbeiten.