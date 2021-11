Personalmangel: Kinder-Intensivstationen am Limit

In der medizinischen Leitzentrale des Klinikums Großhadern klingelt ununterbrochen das Telefon: Notrufe aus den umliegenden Krankenhäusern und von Eltern. Doch in Großhadern fehlen derzeit zehn Kinder-Intensivpflegekräfte. Die Folge: Ärzte und Pfleger müssen ständig schwer kranke Kinder abweisen und in weit entfernte andere Kliniken verlegen - nach Regensburg, Passau oder Garmisch-Partenkirchen. Für alle hier extrem frustrierend. Und: In anderen Kliniken ist die Situation ähnlich dramatisch.

Kinder-Intensivstationen am Limit

6 Uhr morgens, Schichtbeginn für die Stationsleiterin auf der Kinder-Intensivstation in Großhadern. Stephanie Gstöttl-Rylke und Sandra Schimek kümmern sich als erstes um die Notfälle: ein Baby mit Corona und ein Kind mit RS-Virus.

Eigentlich war der Säugling wegen einer anderen schweren Krankheit hier. Doch dann hat es auf der Station Corona bekommen. Die Pfleger brauchen Schutzanzug und doppelte Maske, um es zu versorgen. Um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren, muss eine Pflegekraft extra für das Baby eingeteilt werden. Und dabei ist Großhadern keine Corona-Station.

Pflege für schwerstkranke Kinder

Auch das Kind mit dem RS-Virus muss isoliert behandelt werden. Das Virus dockt an der Lunge an und ist vor allem für Neugeborene und Säuglinge hochansteckend und lebensgefährlich.

Alle kleinen Patienten hier sind schwerstkrank. Die Intensivpflegerinnen müssen Reanimationen durchführen, lebenserhaltende Apparaturen überwachen, Medikamente geben - und sich trotzdem liebevoll um die Kinder kümmern, sie füttern und ihre Windeln wechseln.

Warten auf ein neues Herz: Kinder als Dauerpatienten

Ein paar Zimmer weiter: Der siebenjährige Marco und die achtjährige Romina warten hier seit fast einem Jahr auf ihr neues Herz. Beide hatten von Geburt an einen schweren Herzfehler, sie konnten irgendwann nicht einmal mehr essen. Jetzt sind sie beide an ein mobiles künstliches Herz angeschlossen - und warten auf eine Herztransplantation. So wie 50 andere Kinder in Deutschland. Die Klinik ermöglicht Marco und Romina so etwas wie Alltag: Die Zimmer sind bunt, jeden Morgen kommt eine Lehrerin. Trotzdem müssen ihre Schläuche gewechselt und gereinigt werden, es kann jederzeit etwas passieren. Auch sie brauchen Intensivpfleger.

Klinikalltag ist "auf Kante genäht"

Die Kinder-Intensivpflege ist in Not, warnt der Leiter der Kinderklinik Prof. Nikolaus Haas. Er kann in Großhadern derzeit nur vier statt neun Frühgeburten aufnehmen, obwohl er doppelt so viele Betten hätte – weil die Intensivpflegekräfte fehlen.

Auch Operationen bei schweren Erkrankungen wie Tumoren müssen immer wieder verschoben werden. Eine extreme Belastung für todkranke Kinder und ihre Familien. Sein ganzer Klinikalltag, so Haas, sei "auf Kante genäht".

Problematisch: Die neue Pflegeausbildung

Schuld an den Missständen, glaubt Prof. Haas, seien die nach wie vor zu schlechte Bezahlung und das neue Ausbildungssystem der Pfleger. Früher bekamen sie eine generalistische Ausbildung und verbrachten automatisch drei Monate in der Kinderstation. Viele sind dann geblieben. Jetzt sind sie nur noch drei Wochen hier. Viel zu kurz.

Aus der Politik kämen keine Signale, klagt Nikolaus Haas. Nur fünf Prozent des gesamten Etats des Gesundheitsministeriums werde für die Kinder verwendet – viel zu wenig: "Was hier heutzutage passiert mit der Kindermedizin ist einfach eine moralische Katastrophe."

Leere Intensivbetten im Deutschen Herzzentrum

Am Deutschen Herzzentrum in München das gleiche Bild wie am Klinikum Großhadern: Prof. Peter Ewert kann hier nur knapp die Hälfte der Kinder-Intensivbetten belegen. Sein Haus sei quasi "leer" und trotzdem muss er alle Anfragen und Notfälle abweisen - weil auch bei ihm das Pflege-Personal fehlt. Und es sei ein deutschlandweites Problem: Gerade, erzählt Prof. Ewert, hatte er eine Notruf-Anfrage aus Münster. Er musste ablehnen – und seine Klinik war bereits die zwölfte, die gefragt wurde.

Hilferuf an die Politik

Auch Ewert fordert: Die Politik muss sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen, um den Pflege-Notstand in den Griff zu bekommen. Seine Pflegekräfte hätten einen enorm verantwortungsvollen Job auf den Intensivstationen; müssten hochtechnisiert und spezialisiert arbeiten. Sie müssten dafür auch besser bezahlt werden, so Ewert. Denn es dürfe nicht sein, dass todkranke Kinder als schwächstes Glied in der Kette die Leidtragenden seien.