Personalmangel im Tourismus im Allgäu - Lösungsversuche

Hotellerie und Gastronomie haben noch nie zu den beliebtesten Arbeitgebern gezählt - Schichtarbeit, lange Arbeitstage, schlecht planbare Freizeit. Doch mit Corona und den Lockdown-Maßnahmen hat sich die Lage noch verschärft.

Viele Mitarbeiter haben die Branche verlassen

"Der Markt ist leer", betont Michael Heel, selbst Gastronom und Kreisvorsitzender Kempten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA im Gespräch mit dem BR. Viele Angestellte seien ins Ausland gegangen oder hätten gleich ganz die Branche gewechselt. "Die haben Angst vor einem erneuten Lockdown, vor einer erneuten Kurzarbeit. Also momentan würde die Branche jeden nehmen, wir würden mit offenen Armen die Leute empfangen.", so Heel.

Über Weihnachten geschlossen - aus Rücksicht auf die Mitarbeiter

Michael Heel ist selbst Hotelier und führt das "Waldhorn" in Kempten, eine Pension samt Restaurant, die seit über 100 Jahren Gäste bewirtet. Neben der Familie arbeiten mehr als 50 Angestellte im Betrieb. Doch längst nicht alle Stellen sind besetzt, Heel sucht händeringend nach Personal. Bislang vergeblich. Um wenigstens das Stammpersonal zu halten, schließt Heel seine Pension jetzt über die komplette Weihnachtszeit: "Wir haben jetzt den Sommer durchgearbeitet, wir haben viel Arbeit gehabt. Da haben wir uns jetzt zu der Entscheidung durchgerungen, über die Weihnachtsfeiertage bis Dreikönig zu schließen, damit unsere Mitarbeiter eine Auszeit haben, wieder auftanken können", so Heel. Ein schmerzlicher Schritt, denn die normalerweise sind um diese Jahreszeit fast immer alle seiner 120 Betten belegt.

Konkurrenz um das Personal

Im Wettstreit um neues Personal hat ein großes Hotel wie die Sonnenalp in Ofterschwang deutliche Vorteile. Das Luxusresort zählt zu den Top-Adressen im Allgäu: 5-Sterne-Superior, Michelin-Stern, luxuriöser Wellness- und Saunabereich. Doch auch hier hatte die Corona-Zeit massive Auswirkungen: Während des langen Lockdowns haben von den 550 Angestellten 10 Prozent, also 55 Mitarbeiter, gekündigt. Hotel-Chefin Anna-Maria Fäßler: "Unsere Mitarbeiter sind entweder in andere Hotels nach Hause gegangen, weil viele aus Osteuropa kommen, oder sie haben der Branche den Rücken gekehrt." Doch sie ist erleichtert: Die Lücken konnten fast vollständig wieder gefüllt werden.

Hotel mit eigener Kinderbetreuung für das Personal

Neben dem renommierten Namen des Hotels dürfte der Grund dafür vor allem in einem ganzen Bündel an Vorzügen liegen, die die Mitarbeiter nutzen können. So steht den Angestellten beispielsweise der Wellness- und Saunabereich sowie das hoteleigene Fitnessstudio offen, es gibt eine eigene Kinderbetreuung, ein günstiges Mitarbeiter-Restaurant und 170 preiswerte Appartements in Laufnähe zum Hotel.

Ländliche Regionen punkten mit günstigeren Lebenshaltungskosten

Gerade fernab der Großstadt und damit ohne das dort vorhandene Angebot an Freizeit-, Betreuungs- oder Nahversorgungsmöglichkeiten, ist das für viele Angestellte ein wichtiger Aspekt - und für Chefin Anna-Maria Fäßler eine Wertschätzung, auch finanzieller Art: "Wenn ich sage, ich habe hier nen Kindergarten, muss dafür nichts bezahlen, ich hab eine Wohnung, die kostet mich 200-300 Euro, ich erspar mir 300-400 Euro am Markt, ich hab keine Parkgebühr zu zahlen, dann komm ich insgesamt gleich auf 500-600 Euro, was mir eigentlich mehr in der Tasche bleibt und das ist, was zählt."