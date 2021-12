Personalmangel im Gesundheitsamt Forchheim: Personal überlastet

Dem Gesundheitsamt in Forchheim fehlt seit Monaten Personal. Die Kontaktverfolgung sei mit der ansteigenden Welle an Corona-Infizierten "schwierig bis unmöglich", so das Landratsamt Forchheim gegenüber BR24.

Anruf bei Kontaktpersonen selten möglich

Nach wie vor könnten nur Infizierte über ihr positives Testergebnis informiert werden. Ein Anruf bei den entsprechenden Kontaktpersonen sei nur noch selten möglich. Eine genaue Angabe über die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitsamt oder die Zahl der fehlenden Mitarbeiter dürfe laut der Behörde nicht erfolgen. Nur vereinzelt sei Personal aus anderen Ämtern im Einsatz.

Ungenaue Daten erschweren Einschätzung der Pandemielage

Auch in den CTT, den Contact Tracing Teams, die die Nachverfolgung übernehmen, sei ständig wechselndes Personal im Einsatz, was die Arbeit erschwere. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kritisierte, dass eine konkrete Einschätzung der Pandemielage durch ungenaue Daten erschwert werde. Wegen der Feiertage kommt es auch in diesem Jahr laut Robert Koch-Institut (RKI) unter anderem bei der Weitergabe von Daten zu Verzögerungen.

Labore überlastet

Das Gesundheitsamt in Forchheim sei über die Feiertage besetzt. Das Team sei sieben Tage die Woche im Einsatz und versuche die Daten zeitnah zu übermitteln, so das Landratsamt. Ein Schwachpunkt sei jedoch die Überlastung der Labore. Die Weitergabe von Testergebnissen dauere derzeit länger als noch vor ein paar Monaten.

"Reibungsloser Ablauf" in Bamberg

Von einem reibungslosen Ablauf im Gesundheitsamt spricht das Landratsamt Bamberg. Alle Daten seien ohne Verzögerung an das RKI weitergegeben worden. Das Gesundheitsamt in Bamberg wird derzeit noch durch Bundeswehrsoldaten unterstützt.