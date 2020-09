Personalmangel führt zu Zugausfällen im Nürnberger S-Bahnverkehr

Lokführer sind Mangelware - das bekommen Fahrgäste derzeit wiedereinmal im S-Bahnverkehr rund um Nürnberg zu spüren. Weil sich gleich mehrere Lokführer krank gemeldet haben, fallen Züge aus. Vor allem auf der Strecke der S2 zwischen Schwabach und Feucht.

Zugausfälle zwischen Schwabach und Feucht

Wie ein Sprecher der Bahn dem BR bestätigte, fallen seit Dienstag (15.9.) einzelne Verbindungen vor allem auf der "Kurzläufer" genannten Strecke der S2 zwischen Schwabach und Feucht aus. Die längere Strecke zwischen Roth und Altdorf soll aber regelmäßig befahren werden, so dass Fahrgäste nicht länger als 20 Minuten auf die nächste Bahn warten müssen.

Kein Ersatz für kranke Lokführer

In den vergangenen Tagen hatten sich mehrere Lokführer krank gemeldet. Nach Angaben des Bahnsprechers ist es auch nicht ohne weiteres möglich Lokführer aus anderen Regionen Bayerns einzusetzen. Diesen fehle die nötige Streckenkenntnis und die Vertrautheit mit den Fahrzeugen der Nürnberger S-Bahn. Die Bahn habe aber den Dienstplan so umgebaut, dass es zu möglichst wenig Beeinträchtigungen für die Fahrgäste kommen soll. Deswegen ist die Strecke S2 am stärksten betroffen, weil hier die wenigsten Fahrgäste unterwegs sind.

Beeinträchtigungen noch bis zum Wochenende

In dieser Woche wird es voraussichtlich immer wieder zu Zugausfällen kommen. Nach Angaben des Bahnsprechers soll aber der ausgedünnte Fahrplan am Wochenende ohne Einschränkungen gefahren werden können. Ab kommender Woche soll der Betrieb dann wieder reibungslos laufen.