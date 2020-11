Personalengpass in Ochsenfurter Seniorenheim wegen Corona

Für ein Ochsenfurter Seniorenheim haben sich nach dem Corona-Ausbruch Personalengpässe ergeben: Neben den 46 Bewohnern sind bislang auch 31 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden und in Quarantäne. Jetzt fehle es an ohnehin schon knappem Personal, sagt Pressesprecherin Anke Sostmann. "Der Betrieb wird aufrecht erhalten", teilt die Unternehmensgruppe mit, zu der das Ochsenfurter Seniorenheim gehört. Man könne zur Zeit noch durch Leiharbeit von extern den Personalengpass kompensieren.

Situation könnte sich weiter verschärfen

"Wir müssen von Tag zu Tag schauen, wie die Lage ist und dann direkt darauf reagieren", so Sostmann. Wenn noch mehr Mitarbeiter positiv auf Corona getestet werden und in Quarantäne müssen, würde sich die Lage drastisch verschärfen. Denn der Personalaufwand wird eher höher: Die infizierten Bewohner wurden bereits in isolierte Wohnbereiche umquartiert. "Wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, negative und kontaminierte Wohnbereiche zu bilden", so das Unternehmen.

Bewohner im Krankenhaus positiv getestet

Bekannt wurde der Corona-Ausbruch im Ochsenfurter Seniorenheim, weil ein Bewohner in ein Krankenhaus eingeliefert und dort positiv getestet wurde. Daraufhin wurde eine Reihentestung im gesamten Seniorenheim durchgeführt. Die Ergebnisse: Über 70 der insgesamt 109 Bewohner und Mitarbeiter waren ebenfalls positiv. Das Seniorenheim steht derzeit unter Quarantäne.